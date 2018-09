Ragusa: furti seriali su auto parcheggiate, arrestato tunisino

Agenti della polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato un tunisino responsabile di furti su auto in sosta.

Gli agenti hanno colto l’uomo in flagranza di reato mentre stava rubando quanto era custodito in un’auto in sosta. I fatti si sono verificati in piena notte a Casuzze, località della riviera, ancora affollata di villeggianti e turisti. Al 112 erano stati segnalati movimenti sospetti di due uomini che si aggiravano nei pressi delle auto in sosta con fare furtivo.

In pochi istanti gli agenti hanno raggiunto il luogo indicato procedendo alla perlustrazione della zona. L’attenzione degli agenti si è rivolta verso un’auto parcheggiata in strada che aveva la portiera non perfettamente chiusa. Qui vicino hanno sorpreso un tunisino che, accortosi della presenza della polizia, aveva cercato di nascondersi dentro l’auto.

Il giovane, dopo essere riuscito ad accedere nell’auto, aveva messo tutto a soqquadro, arraffando quanto di valore era presente. C’era anche un borsello con dei soldi, alcune paia di occhiali da sole ed altri oggetti. L’uomo è stato bloccato e assicurato nell’auto di servizio.

Da un’ulteriore verifica è emerso che un’altra auto lì vicino era aperta e con l’abitacolo sottosopra. I proprietari delle auto hanno accertato l’azione furtiva sventata dagli agenti che hanno restituito loro tutti i beni sottratti dal malvivente. Il tunisino, 19 anni, è stato identificato e arrestato per furto aggravato e continuato.

Sono in corso ulteriori indagini per individuare il possibile complice che si sarebbe allontanato prima dell’arrivo degli agenti