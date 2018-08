Milazzo (Me): finale interprovinciale di miss reginetta d’Italia

Gloria Calapaj, Monica Motta, Teresa Guerrera, Chiara Siciliani, Claudia Cappellano, Martina Lipari, Giulia Impalà, Giulia Romano, Maria Rincara Azzarello, Lucrezia Sottile. Sono le dieci vincitrici della finale interprovinciale Me-Ct di Miss Reginetta d’Italia 2018, che ha avuto luogo sotto le stelle del 5 agosto nel ristorante Il Torchio di Milazzo, nel messinese.

Spontaneità, naturalezza e semplicità. Tre parole usate dalla giurata Melinda Giorgianni, psicologa e scrittrice, per definire le concorrenti in finale. Anche Orazio Anania, giurato e responsabile talent, direttore artistico del premio Apoxiomeno 2018 svolto al teatro Parioli di Roma, è stato della stessa opinione.

La giurata e attrice Rosemary Calderone ha sottolineato l’importanza di partecipare ai concorsi di bellezza considerandoli momenti di crescita personale.

Giuseppe Girolamo, quarto giurato, giornalista, si è complimentato con le partecipanti in gara mentre Valentina Di Salvo, giurata e scrittrice, ha definito la loro bellezza un’emozione che trascende dal solo aspetto estetico.

La finale DI Miss Reginetta d’Italia 2018, organizzata dalla Metaevent di Bologna, importante società che si occupa anche di sponsorizzazioni calcistiche, è stata presentata da Francesco Anania, coadiuvato da uno staff d’eccezione tra cui la segretaria Nuccia Sottile.

Le 17 finaliste in gara si sono presentate alla giuria parlando delle proprie attività, hanno poi sfilato in stile casual, in costume e in abiti eleganti. Per l’occasione le sfidanti hanno portato sul tappeto rosso la moda di Gulliver Accessori, curata da Nuccio Aliberti.

La gara è stata intervallata dagli ospiti della scuola di danza Balli sotto la luna, di Barcellona P.G.: Mirko e Giulietta hanno ballato un valzer lento e una mazurka. Della stessa scuola di ballo sono i bambini che si sono esibiti in uno show di Merengue, le ballerine del Modern e del Choreographic Hip Hop.

Sono stati invitati anche il musicista Luca Sindoni e i cantanti Pietro Landini e Greta Cacciolo. Le dieci vincitrici della finale di Miss Reginetta d’Italia 2018 parteciperanno all’importante selezione provinciale del 18 agosto a Marina di Ragusa. Il concorso avrà termine al Fantini Club di Milano Marittima dal 4 al 7 settembre, presentato da Francesco Anania e Jo Squillo.