Modica (Rg): inglese danneggia una casa vacanze, arrestato

Era andato a Modica dall’Inghilterra insieme alla propria moglia per trascorrere un periodo di vacanza, ma ha danneggiato la casa vacanze dove era alloggiato. Da qui è nato un diverbio con la proprietà della struttura.

Gli agenti della polizia di stato lo hanno arrestato per aver distrutto l’impianto di illuminazione, aver frantumato alcune suppellettili ed alcune piante facenti parte dell’arredo.

Il proprietario della struttura, spaventato e preoccupata per l’inconsulta reazione dell’uomo di fronte ad alcune futili problematiche, ha subito chiamato la polizia che è intervenuta sul posto.

Il cliente inglese, alla richiesta degli agenti di fornire un documento d’identità, fuori di sì, ha intimato loro di andare via, parlando ora in inglese, ora in arabo. All’ulteriore richiesta di identificazione l’uomo ha voltato le spalle dirigendosi verso la struttura ricettiva e fermandosi sull’uscio dell’alloggio continuando ad inveire contro i poliziotti, dirigendosi poi minacciosamente verso il proprietario della casa vacanze.

Dopo aver evitato ogni contatto fisico grazie all’intervento degli agenti, l’uomo ha inveito ulteriormente contro i poliziotti intervenuti insultandoli in italiano e mostrando più volte il segno con la mano destra di tagliare la gola.

Vista l’impossibilità di comunicare con l’uomo è stato richiesto l’intervento di altro personale del commissariato. All’ennesima richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo, staccando la tendina antizanzare con il bastone in ferro ha tentato di colpire gli agenti, brandendola più volte a mo’ di ariete.

Gli agenti hanno tentato ancora una volta di bloccarlo e, nel tentativo di divincolarsi, il soggetto ha colpito con un pugno un agente intervenuto, scagliandosi poi contro il collega con un pugno con la mano sinistra che ha colpito l’operatore alla spalla destra.

Con non poche difficoltà, anche in ragione dello stato di alterazione e visto il comportamento non collaborativo, violento e minaccioso del cittadino straniero, è stato necessario l’utilizzo dello spary urticante.

L’arresto dell’uomo è stato convalidato ed, inoltre, è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità.