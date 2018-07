Tortorici (Me): in arrivo un contributo regionale da 294 mila euro

Presto dalla Regione arriverà al comune di Tortorici, nel messinese, un contributo di poco meno di 300 mila euro. Una buona notizia per l’amministrazione e anche per i dipendenti comunali che vedranno garantiti anche i loro stipendi.

La regione ha disposto un intervento finanziario anche per i comuni di Ispica, Mirabella Imbaccari e Scaletta Zanclea, in base alle comunicazioni rese precedentemente dai comuni in dissesto finanziario che avevano presentato istanza secondo le modalità previste dalla legge.

Il comune di Tortorici, con la nota del 27 giugno 2017 (nr. 8590) aveva trasmesso per gli anni 2017-2018-2019 i dati relativi alla quantificazione attuale del costo, pari a 445.791 euro afferente il personale dichiarato in soprannumero a seguito di dissesto finanziario dichiarato dal consiglio comunale oricense il 7 ottobre del 2016.

Soddisfazione per la buona notizia è stata espressa sul profilo Facebook dall’assessore al bilancio del comune di Tortorici, Dario Paterniti Martello. “Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa – scrive l’assessore – In arrivo 294.505,20 euro, saldo 2017, per il personale di ruolo soprannumerario già pagato puntualmente mese per mese dal nostro ente. Tutti sereni”.