Messina: due morti sul lavoro

Due morti sul lavoro oggi nel messinese. un cinquantenne ha perso la vita travolto dal trattore su cui stava lavorando per effettuare pulizia e bonifica in un terreno nella valle del Timeto a Patti nel messinese.

L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 08.30. A perdere la vita è stato Giuseppe Cicero, originario di Mongiove, frazioen di Patti. L’uomo stava lavorando in un terreno scosceso quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Cicero, dipendente dell’area archeologica di Tindari, si era distinto il più delle volte per aver ripulito da volontario dalle erbacce il teatro greco, nonostante non rientrasse nelle sue mansioni.

Il secondo incidente sul lavoro si è verificato a Messina dove è morto un operaio di 63 anni. L’uomo è precipitato dopo il cedimento di un’impalcatura al quinto piano. La vittima lavorava al balcone di una palazzina in un complesso residenziale della via Panoramica dello Stretto. Sembra che l0impalcatura abbia improvvisamente ceduto trascinando con sé l’uomo. inutili i soccorsi