Ragusa Ibla: ubriaco distrugge con l’auto il portone di una casa e fugge

È stato bloccato da un poliziotto libero dal servizio dopo che, ubriaco, con l’auto ha distrutto il portone di una casa per poi scappare. E’ successo a Ragusa Ibla in uno stabile in zona universitaria.

L’uomo ubriaco, dopo essersi dato alla fuga in modo precipitoso, ha rischiato di investire i passanti. L’agente libero dal servizio, senza esitare un attimo, si è messo all’inseguimento dell’uomo. dopo una corsa durata diversi chilometri, nelle strade strette del centro storico, l’agente è riuscito a bloccare definitivamente l’utilitaria.

Alla guida dell’auto c’era un giovane di 30 anni che a stento è riuscito a fornire le proprie generalità, barcollando vistosamente in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Sul posto gli agenti di pattuglia che hanno provveduto ad accompagnare in ufficio il giovane per sottoporlo ai prescritti controlli per l’accertamento del tasso alcolemico. Il giovane si era messo alla guida dopo aver consumato un gran quantitativo di sostanze alcoliche con un tasso alcolemico superiore a 2mg/l.

N.A., queste le iniziali dell’uomo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e fuga a seguito di un incidente stradale. Rischia fino a più di un anno di reclusione e oltre 12 mila euro di ammenda. L’auto è stata sequestrata.