Naso (Me): marito e moglie arrestati per droga

Movimento di carabinieri ieri sera a Naso, comune nebroideo in provicia di Messina. Una coppia è stata arrestata per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I fatti si sono verificati ieri nel centro nebroideo. Ad operare i carabinieri della locale stazione in collaborazione con i colleghi del nucleo cinofili di Catania. Per la coppia sono scattati gli arresti in flagranza di reato.

La casa dei due coniugi era stata attenzionata dai carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militelo. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno trovato quasi mezzo chilo di marijuana suddivisa in dosi, nascosta in alcune suppellettili. Trovati e sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

La droga era pronta per essere immessa sulla piazza di spaccio di Naso e Capo d’Orlando, da tempo tenuta sotto osservazione dai carabinieri. Determinante è stato l’aiuto dei cani antidroga.

Gli arrestati: S.G., 50 anni e P.E., 46 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip di Patti.