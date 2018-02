Tortorici (Me): richiesti i finanziamenti per l’adeguamento delle scuole

A Tortorici si è rimessa in moto la progettazione comunitaria. Sembra che l’amministrazione si stia muovendo nella direzione giusta per ottenere finanziamenti e portare a compimento progetti che erano rimasti da anni nei cassetti.

Si partirà innanzitutto dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici. La giunta, riunitasi oggo, giovedì 15 febbraio, ha approvato lo studio di fattibilità per l’ammissione al finanziamento per la demolizione e ricostruzione della scuola elementare Gepi Faranda di Tortorici.

Un istituto storico, questo dedicato al pilota oricense, che ha visto crescere generazioni e generazioni di cittadini e che da quest’anno scolastico aveva chiuso i cancelli agli studenti. Il primo piano dell’istituto era già stato trasferito nei locali della scuola media Nello Lombardo, facente parte dello stesso istituto comprensivo diretto dal preside Rinaldo Anastasi, nella primavera del 2017. Da ottobre tutte le classi delle elementari sono state trasferite in via Zappulla. L’amministrazione, dopo il finanziamento di circa 950 mila euro dalla protezione civile per la scuola elementare, sta cercando ulteriori fondi.

Larichiesta di finanziamento per un importo di circa 3 milioni e 900 mila euro è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale e sarà sottoposto all’attenzione del consiglio comunale.

Lagiunta ha anche deliberato la richiesta di finanziamento per circa 2 milioni di euro per lavori di adeguamento e messa in sicurezza del plesso Nello Lombardo, storica sede delle scuole medie.

Grazie alla disponibilità e alla solerzia del presidente del consiglio, Nunzio Reale e dei consiglieri tutti, il consiglio si riunirà sabato 17 febbraio per inserire i lavori alle scuole elementari e alle medie di Tortorici nel piano triennale dei lavori pubblici.