Messina: trasportava 6 kg di droga, corriere in manette

Trasportava sei kg di droga tra cocaina ed eroina. Con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti per lo spaccio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Messina hanno arrestato un incensurato di 28 anni di Meliccuccà (Rc), Pietro Modaffari.

Il giovane è dipendente di un’azienda agricola che commercializza formaggi ed altri alimenti. Era sbarcato a Messina alla rada San Francesco a bordo del suo autocarro tentando di confondersi tra i pendolari che ogni giorno attraversano lo Stretto per questioni di lavoro. Sperava in questo modo di non destare alcun sospetto.

L’uomo però, sua sfortuna, è incappato in un posto di controllo dei carabinieri. I militari dell’Arma, notando il nervosismo dell’uomo, hanno deciso di approfondire i controlli e all’interno del vano di trasporto del furgone su cui viaggiava è stato trovato un pezzo meccanico.

Alla richiesta di spiegazioni il giovane non ha saputo fornire una giustificazione plausibile, riferendo che doveva portare il pezzo presso un non meglio precisato sfasciacarrozze per cercare dei pezzi di ricambio per ripristinarlo.

I militari, sempre più insospettiti, hanno deciso di spostare il pezzo meccanico piuttosto pesante. Proprio là sotto, nascosto in un doppiofondo, si trovavano 8 involucri contenentei i quasi 6 kg di droga.

In particolare tre di questi involucri, di colore verde, del peso di quasi tre chili e mezzo, erano cocaina, mentre gli altri cinque imballi, per un peso totale di 2 kg e mezzo, erano eroina.

Il 28enne Modaffari è stato arrestato, mentre la droga e il veicolo su cui viaggiava sono stati sequestrati. La droga sarà sottoposta agli esami da parte del Ris di Messina per stabilire l’esatta composizione e la quantità e qualità del principio attivo presente.

Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 500 mila euro ed era potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze del mercato dell’intera provincia peloritana per diverse settimane.