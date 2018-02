Tortorici (Me): anziano cade dalla scala, trasportato in elisoccorso al Policlinico

Un anziano di Tortorici è stato trasportato in elisoccorso al policlinico di Messina dopo una rovinosa caduta da circa tre metri di altezza.

L’uomo, A.C, 86 anni, era andato in contrada Potame a potare un albero. Con i piedi della scala su una stradina laterale alla provinciale di collegamento Tortorici – Randazzo aveva poggiato la stessa scala su una rete di delimitazione del terreno per potare l’albero. Ad un tratto la scala è scivolata facendo cadere rovinosamente l’anziano che ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 di Tortorici, chiamati da alcuni vicini che si erano accorti della caduta dell’anziano.

Il dottore Giuseppe Testa insieme agli operatori Giuseppe Bevacqua e Santino Galati Pricchia, in sinergia hanno lavorato alacremente per stabilizzare i valori del malcapitato. L’anziano ha riportato un trauma cranico commotivo, nonché traumi al torace e all’addome, benché senza alcuna ferita esterna. Le condizioni dell’anziano erano davvero critiche. Oltre ai traumi riportati, aveva la pressione bassissima, presentava un principio di ipotermia ed era quasi in uno stato di shock.

La squadra di operatori del 118 è riuscita a stabilizzare il paziente che rispondeva alle domande ma non si orientava e non ricordava quanto fosse accaduto. Immediatamente dopo l’anziano è stato trasportato in ambulanza fino al campo sportivo di Sciara, dove lo attendeva l’elicottero per condurlo al Policlinico di Messina.