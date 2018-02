Milazzo (Me): solo al Majorana il diploma di informatica in 4 anni

A Milazzo, all’istituto tecnico Majorana, il Miur ha assegnato l’unico corso quadriennale per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica in informatica. La scuola di Milazzo è stata scelta fra tutti gli istituti tecnologici della Sicilia.

Il Miur ha considerato “la forte rispondenza del progetto prodotto rispondente ai criteri e ai requisiti previsti dall’avviso pubblicato in ottobre, dell’alta qualità della progettazione” e anche per consentire una ancora maggiore diffusione territoriale e varietà di indirizzi coinvolti”.

Per il dirigente scolastico, Stello Vadalà, “si tratta dell’ulteriore dimostrazione, ove ancora necessario che il Majorana si conferma scuola aperta all’innovazione e alla sperimentazione. Certo, ci dispiace avere avuto conferma del nuovo indirizzo solo a 4 giorni dalla conclusione delle iscrizioni. Crediamo che tutti i ragazzi avessero diritto a conoscere, per tempo, nella sua completezza, l’offerta formativa dell’istituto.

In ogni caso – prosegue Vadalà – già da questa mattina ci siamo già attivati per dare capillare diffusione alla notizia e per allestire un esaustivo sportello informativo al quale, già da questo pomeriggio, i giovani interessati e le loro famiglie potranno fare preciso riferimento.

Non mancherà la garanzia assoluta per i docenti, cosa a cui da sempre ho doverosamente pensato. Il nuovo corso di studi non apporterà alcuna riduzione del personale, dal momento che l’organico della scuola resterà invariato. “Nessuno sconto per gli allievi, gli obblighi formativi restano invariati e la scuola assicurerà il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi di apprendimento previsti per il quinto anno di scuola. Un percorso più breve, insomma, ma egualmente valido e competitivo nell’intero territorio europeo”.