Ficarra (Me): tre arresti per rissa

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri a Ficarra, nel messinese, a seguito di una rissa. Le accuse sono di rissa in concorso e lesioni aggravate. Le manette sono scattate ai polsi di L.G., 28 anni di Patti; M.F.T., 31 anni di Messina e M.P., 37 anni di Messina.

Nel corso di una serata in un ristorante del posto, tra i tre era nato un diverbio per futili motivi e per questo tutti e tre erano stati allontanati dal locale dal titolare del ristorante.

Una volta all’esterno, però, i ragazzi si sono affrontati percuotendosi e procurandosi delle lesioni lievi l’un l’altro.

La situazione è peggiorata ulteriormente quando il giovane di Patti, a bordo della propria auto, ha cercato di investire i due messinesi, procurando lesioni agli arti inferiori alla madre di uno di loro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che hanno arrestato i tre. Dopo la convalida degli arresti, l’Autorità giudiziaria ha disposto nei loro contronti l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.