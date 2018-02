Ragusa: due arresti per spaccio di droga

Le indagini erano state avviate nel 2015. Oggi si sono concluse con due arresti da parte degli agenti della polizia di Stato. Le manette sono scattate ai polsi di un marocchino e di una pozzallese.

Sono state arrestate Maria Barrera, 35 anni e il suo compagno Mustapha Rheydouni, 47 anni, originario del Marocco. Sono giudicati responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti per spaccio in concorso tra loro, con la recidiva specifica ed infraquinquennale nei confronti dell’uomo, già arrestato e condannato per reati analoghi.

Nel primo caso l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita a Pozzallo dove si trova Maria Barrera, più volte arrestata dagli agenti della polizia di Stato di Modica. Per lo straniero, invece, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nel carcere dove si trovava già ristretto per reati sempre in materia di stupefacenti.

Le indagini della polizia erano state avviate a settembre subito dopo la morte per overdose di un tossicodipendente. Le indagini hanno permesso di appurare che la vittima aveva acquistato la droga a Pozzallo, dal Musthapha Rheydouni.

Lo straniero, con la complicità della compagna Maria Barrera, si era inserito nel mercato pozzallese dello spaccio di eroina e hashish avviando un’attività illecita molto lucrativa. Le indagini degli investigatori hanno permesso di raccogliere numerosi elementi di prova a carico dei due, definendo un univoco quadro indiziario di un’attività di concorso di Rheydouni e della Barrera nella cessione e detenzione di droga a tossicodipendenti.

I due avevano messo in piedi un giro di affari ingente atteso che il prezzo di vendita di una dose variava dai 20 ai 50 euro e che ogni tossicodipendente si riforniva dalla coppia due o tre volte a settimana.

Per la donna, che svolgeva un ruolo di minore rilievo nell’attività di spaccio, sono sttai disposti gli arresti domiciliari con il divieto di allontanarsi da Pozzallo, mentre il compagno Mustapha Rheydouni è stato posto agli arresti in carcere.