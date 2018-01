Tortorici (Me): ripulite le strade per Pagliara e Chiosco Abbadessa

Asfalto saltato in più punti, folta vegetazione e detriti così numerosi tali da ridurre i margini stradali, buche anche profonde che creavano disagi alla circolazione. Si presentavano così le strade di collegamento da Tortorici alla lontana frazione Pagliara e da quest’ultima a località Chiosco Abbadessa.

A seguito delle relazioni presentate dalla polizia municipale su tali arterie stradali, il vicesindaco di Tortorici, Antonio Paterniti Mastrazzo, con apposita ordinanza aveva disposto i lavori di urgenza per la rimozione del materiale accumulato ai margini delle strade rotabili e il decespugliamento delle scarpate nei punti più critici, nonché il ripristino della pavimentazione stradale. A breve le strade torneranno nuovamente percorribili e meno pericolose per l’incolumità degli automobilisti. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta G.C. costruzioni srl, con sede a Tortorici in contrada Margio Di Carlo.

Oggi le due strade hanno già visto una nuova luce. Le buche sono state chiuse da nuovo asfalto, le erbacce che avevano invaso la sede stradale sono state sfalciate e i detriti che restringevano la carreggiata sono stati eliminati. Mancano gli ultimi ritocchi e poi i lavori saranno conclusi.