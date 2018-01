Modica (Rg): lotta ai reati predatori e allo spaccio

Prosegue senza tregua l’attività della Polizia di Stato, costantemente impegnata nei servizi di controllo del territorio, in ossequio alle direttive del Questore di Ragusa Salvatore La Rosa e finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle leggi.

Nella giornata di ieri quattro equipaggi del Commissariato di Modica, centro in provincia di Ragusa, hanno eseguito una capillare azione di controllo del territorio per contrastare la commissione di reati predatori nelle zone urbane ed extraurbane del comprensorio modicano, includendo le frazioni balneari limitrofe, mete appetibili da parte di malintenzionati per commettere furti.

Nel centro storico di Modica la Polizia di Stato ha battuto a setaccio le zone maggiormente frequentate dai giovani quali Piazza Campailla, Piazza Matteotti, Piazza Corrado Rizzone, Barycentro e le vie del quartiere San Paolo, al fine di contrastare qualsiasi illecita attività connessa allo spaccio di stupefacenti, eseguendo anche diverse perquisizioni personali.

Nell’ambito di tali servizi sono state controllati alcuni esercizi pubblici e sale gioco ubicate anche nella zona di Modica Alta e della Sorda, all’interno dei quali sono stati identificati numerosi avventori.

L’esito complessivo di tali servizi di controllo del territorio è stato di 50 autovetture controllate, una trentina le persone identificate, una decina di verifiche presso le abitazioni di soggetti sottoposti ad arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale, eseguite varie perquisizioni domiciliari e personali ed elevate 8 contravvenzioni per violazione alle norme del codice della strada.

In tale contesto la Polizia di Stato ha dato esecuzione a sei provvedimenti di confisca di autovetture, disposti dall’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, conseguenti a provvedimenti di sequestro amministrativo operato dalle pattuglie del Commissariato in occasione dei vari controlli di polizia operati su strada. Il provvedimento di confisca ha interessato due ispicesi, un modicano, uno sciclitano ed un pozzallese.