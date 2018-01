Modica (Rg): controlli del territorio della polizia

Agenti della polizia di Stato di Modica, nel ragusano, hanno controllato il territorio da parte della polizia di stato nel fine settimana. Elevate multe per diverse migliaia di euro.

Nel corso dei servizi sono state circa 30 le autovetture controllate e una sessantina le persone identificate. Nel corso di un posto di controllo effettuato nella zona periferica di Modica è stata fermata un’auto di piccola cilindrata condotta da una donn di 32 anni di origini siciliane, da tempo dimorante a Modica e nota alle forze dell’ordine per i suoi pregiudizi di polizia in materia di reati contro il patrimonio.

La donna, che viaggiava in compagnia dei propri familiari, veniva fermata alla guida del veicolo nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Il mezzo era sprovvisto di assicurazione, revisione e senza carta di circolazione.

Per tali infrazioni al codice della strada sono state elevate contravvenzioni per un importo di oltre seimila euro. L’attività di prevenzione e controllo svolta dalla Polizia di Stato continua ininterrottamente con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati in genere e garantire la sicurezza stradale contro gli utenti che non rispettano le norme sulla circolazione stradale.