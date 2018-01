Tortorici (Me): assicurato il trasporto alunni

Il comune di Tortorici ha impegnato 136.300 euro per il trasporto degli alunni sia in territorio urbano che extraurbano. Si sono definitivamente concluse, dunque, le problematiche legate al pagamento degli abbonamenti per gli alunni del centro nebroideo. Lo scorso anno erano state diverse le manifestazioni organizzate da numerosi genitori che lamentavano di dover pagare gli abbonamenti per i propri figli.

La situazione all’inizio dell’anno scolastico si era già appianata e adesso il comune ha disposto il pagamento del servizio di trasporto per gli alunni fuori sede fino a maggio del 2018. Già il 26 settembre del 2017 erano stati assegnati 65 mila euro al responsabile del settore primo, amministrazione generale, contabilità e tributi del comune di Tortorici, per assicurare il trasporto fuori da Tortorici agli studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico in corso.

La spesa complessiva di 185 mila euro è stata dunque colmata grazie alla nuova determina del sindaco di Tortorici, Carmelo Rizzo Nervo, la numero 10. Il trasporto extraurbano per gli studenti di Tortorici è assicurato fino al 31 maggio 2018. La delibera adesso è stata trasmessa al responsabile del procedimento, Renato Merina, per adempiere l’iter previsto dalla legge.

Allo stesso modo è stato garantito dal comune di Tortorici il trasporto scolastico sulla rete di linea urbana con un impegno di spesa di 16.300 euro a fronte di una spesa totale di 24.500 euro, di cui 8.200 già spesi da settembre fino a dicembre.