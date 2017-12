Tortorici (Me): Babbo Natale in piazza

Babbo Natale è arrivato anche a Tortorici (Messina). Lo ha fatto questo pomeriggio accompagnato dal suono della zampogna. Un appuntamento organizzato dall’associazione “I nudi”, presieduta da Andrea Vanadia.

Uno dei componenti dell’associazione ha indossato i panni rossi e bianchi del simpatico vecchietto che consegna doni e ha iniziato a percorrere le vie del centro storico. Nel sacco caramelle e cioccolatini che Babbo Natale ha distribuito ai bambini che ha incontrato durante il percorso e ai tanti ragazzi che hanno fatto capannello nella centrale piazza Zumbo. Per tutto il percorso Babbo Natale è stato accompagnato dallo zampognaro Sebastiano Salupo.

Dopo il concerto “Note di Natale sui Nebrodi” organizzato dalle parrocchie guidate da padre Benedetto Lupica che ha visto la partecipazione di cori riuniti e del maestro e compositore Gemino Calà, la sera del 23 dicembre, grande successo per il concerto di Natale dell’associazione culturale musicale bandistica Carmelo Trusso.

Quest’anno la formazione bandistica ha compiuto i 170 anni dalla sua fondazione, festeggiati ad agosto con un raduno di bande del comprensorio. Per un’ora e mezza la banda, diretta dal maestro Gaetano Trusso, ha allietato il numeroso pubblico presente eseguendo diverse musiche, fra cui un midley di canzoni natalizie per restare in tema. Insieme alla banda si è esibito anche il giovane Andrea Vanadia che ha interpretato la famosissima “Caruso” di Lucio Dalla.

Nell’aula consiliare continuano gli appuntamenti con le manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio. Il 27 dicembre alle 21.30 si svolgerà l’ormai tradizionale tombolata organizzata dall’associazione Giovani oricensi con in palio ricchi premi per tutta la famiglia.

Giorno 29 dicembre, poi, sarà la volta di un nuovo appuntamento musicale con “Natale d’inCANTO” alle 21.00 nell’aula consiliare. Una serata organizzata dall’associazione “I nudi” che prevede l’esibizione del maestro Maurizio Galati, del cantante Andrea Vanadia e ancora di Daniel Destro, Martina ARmeli, Brunello e Carmelo Pintabona, Marco e Sebastiano Salupo, Siria Montagno e Clara Calà Scarcione.