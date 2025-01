Messina: firmato alla Confagricoltura il contratto per gli operai agricoli e florovivaisti

È stato firmato oggi nella sede di Confagricoltura, il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Messina. A siglarlo sono stati i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, unione provinciale degli agricoltori, federazione provinciale Coldiretti e confederazione italiana agricoltori ed interesserà oltre 13 mila lavoratori agricoli e migliaia di imprese agricole della provincia.

“Si consolida l’intesa nel bene dei lavoratori e delle imprese agricole – sottolineano il presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, Graziano Scardino, il direttore provinciale di Coldiretti Carmelo Tarantino e il direttore provinciale di Confagricoltura Giuseppe Natoli – sicuramente i meccanismi del contratto devono aiutare le imprese a rispettare le normative previdenziali vigenti e al tempo stesso garantire i propri dipendenti ad avere una adeguata remunerazione comprensiva dei diritti e le tutele degli stessi. Il valore aggiunto delle imprese agricole viene anche dimostrato dal fatto che gli ultimi bandi del Piano di Sviluppo rurale prevedono punteggi aggiuntivi per le imprese agricole in regole con i contributi previdenziali e con l’iscrizione all’ente bilaterale agricolo”.

“Come organizzazioni sindacali dei lavoratori – aggiungono la segretaria generale della Fai Cisl Sabina Barresi, il segretario generale della Uila Uil Antonino Marino, la segretaria generale della Flai Cgil Giuseppina Isgrò – siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto diversi obiettivi. Non solo l’incremento salariale ma aspetti fondamentali riguardati la parità di genere, la tutela per le molestie sul lavoro con una garanzia di reinserimento, il lavoro nero e degli immigrati e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un contratto integrativo che si inserisce in un momento particolare del lavoro agricolo in provincia e che valorizza l’importanza degli Enti Bilaterali Agricoli”.