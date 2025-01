Piazza Armerina (En): prosegue il meeting adolescenti dei Salesiani

Continua con entusiasmo il Meeting Adolescenti del Movimento Giovanile Salesiano (MGS) di Sicilia, in corso dal 3 gennaio fino al 5 gennaio a Piazza Armerina. Gli adolescenti siciliani vivono questa esperienza presso l’Hotel Villa Romana, e per diversi momenti di formazione, fraternità e spiritualità sono ospiti dell’Oratorio Salesiano e la Giò Social House, spazi gestiti dall’Associazione Don Bosco 2000.

Nella giornata di ieri, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare la testimonianza di Cinzia Vella e Agostino Sella, fondatori dell’Associazione Don Bosco 2000. Marito e moglie, i due hanno raccontato come la loro storia sia iniziata proprio all’interno del Movimento Giovanile Salesiano, dove si sono conosciuti e dove hanno scelto di costruire un cammino di vita insieme. Diventati Salesiani Cooperatori, Cinzia e Agostino hanno saputo trasformare la loro vocazione in un progetto concreto di solidarietà e mondialità, accogliendo giovani dall’Africa in Italia e realizzando missioni di sviluppo nel continente africano.

Durante l’incontro, Cinzia e Agostino hanno sottolineato quanto l’esperienza del MGS, iniziata per loro nel 1987, sia stata fondamentale per la loro crescita personale e spirituale. Citando una strofa del brano dei Gen Rosso, “Voglio un ideale per cui credere e lottare, voglio un ideale che non muoia con me”, hanno spiegato come questa frase abbia ispirato il loro cammino.

Il loro messaggio ai giovani è stato un invito a scoprire e valorizzare i propri talenti, a non temere di commettere errori, ma anzi a considerarli come opportunità di crescita.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’intervento di Gaia, figlia di Cinzia e Agostino, che ha moderato l’incontro. Anche Gaia, seguendo l’esempio dei genitori, è attivamente coinvolta nel Movimento Giovanile Salesiano, dimostrando così come lo spirito di Don Bosco possa essere trasmesso di generazione in generazione.

Il Meeting Adolescenti proseguirà fino al 5 gennaio con un intenso programma di attività formative, momenti di preghiera e confronto, continuando a ispirare i giovani partecipanti a costruire il loro futuro sulla base dei valori salesiani.