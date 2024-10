Taormina (Me): la pianista Guendalina Consoli in “Drops of Romanticism”

La chiesa di Santa Caterina a Taormina, nel messinese, ospiterà sabato 26 ottobre a partire dalle 19.00, il concerto di piano solo di Guendalina Consoli dal titolo “Drops of Romanticism”, nell’ambito della stagione concertistica Taormina classica 2024.

Il concerto ad ingresso libero condurrà il pubblico in un viaggio tra le melodie e le emozioni di “Gocce di Romanticismo”, un progetto discografico che la pianista siciliana ha focalizzato seguendo una scelta emozionale di miniature musicali del periodo romantico. L’itinerario artistico selezionato comprende brani in “piccola forma” di Liszt, Chopin, Abelardo, Glinka, Massenet, Debussy e Fanny Mendelssohn: gocce in grado di concentrare in poco tempo la vasta concezione poetica e musicale dello specifico artista, dando la possibilità all’interprete e all’ascoltatore di “viaggiare” senza mai rimanere vincolato ad un unico “luogo”, concedendosi e concedendo libertà.

“Come scriveva Marcel Proust – afferma la Consoli – ‘L’unico vero viaggio sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma avere altri occhi, vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento universi che ciascuno vede, che ciascuno è.’ Mi sono dunque ispirata concettualmente a questo principio di “non località” per esprimere in sintesi un’idea astratta di tragitto musicale che potesse richiamare le emozioni più brevi ed intense vissute dai compositori nella creazione di queste piccole grandi opere e per comunicarle alla nostra anima percettiva in maniera istintiva e sentimentale, senza alcun cenno di interpretazione razionale. Per questo, ogni compositore è per me una goccia, ovvero una piccola entità funzionale che contribuisce, attraverso la propria personalità artistica e tramite la composizione prescelta, a formare un grande progetto d’insieme.”

All’interno dell’album, presente in tutte le piattaforme digitali dall’8 dicembre 2023 e fisicamente in tutti i negozi musicali dal 22 dicembre, sono presenti i generi romantici più popolari, dal Notturno, “esplorato” in tutte le sue declinazioni – malinconia, amore, bellezza, drammaticità… – all’Intermezzo, dall’Arabesque alle forme di danza del Valzer e del Tango. Un mélange di poliedriche sonorità che riflettono sensualità e misticismo, redenzione e peccato, passione ed abbandono per un disco, il primo della nuova stagione classica 2023/24 della TRP MUSIC che riflette grinta, sentimento, determinazione.

La copertina dell’album, inserita nella serie “Copertina d’Autore”, è stata realizzata nel 2006 dall’artista Francesco Rinzivillo (www.francescorinzivillo.com): l’opera, un Olio su cartoncino di cm 16×16, si intitola “Confine”.

Tracklist di “Gocce di Romanticismo”:

1 Nocturne in G Minor, H. 337 Fanny Mendelssohn

2 Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9, No. 1 Frédéric Chopin

3 Nocturne in E-Flat Major, Op. 9, No. 2 Frédéric Chopin

4 Nocturne in F Minor “La Séparation” Mikhail Glinka

5 First Nocturne in C-Sharp Minor Nicanor Abelardo

6 Consolations, S. 172: III. Lento Placido in D-flat Major Franz Liszt

7 Intermezzo in A Major, Op. 118, No. 2 Johannes Brahms

8 “Méditation” from Thaïs (arr. for piano solo) Jules Massenet

9 Suite Bergamasque, L. 75: III. Clair de Lune Claude Debussy

10 Rêverie, L. 68 Claude Debussy

11 Deux Arabesques, L. 66: Arabesque No. 1 Claude Debussy

12 España, Op. 165: II. Tango Isaac Albéniz

13 Waltzes, Op. 64: II. Tempo Giusto Frédéric Chopin

Guendalina Consoli, pianista, ha conseguito la laurea di primo livello presso il conservatorio di musica “G.Martini” di Bologna, sotto la guida di Agata Catania. Si è perfezionata in seguito con insigni maestri fra i quali Boris Petrushansky, Andrej Jasinski (Accademia Internazionale Mozarteum di Salisburgo), Joaquim Achucarro (Accademia Chigiana di Siena), Aquiles Delle Vigne (Festival internazionale pianistico di Spoleto e Mozarteum di Salisburgo), Paul Badura- Skoda (Associazione Amici della musica di Firenze), Francois-Joel Thiollier (Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste), Alexander Lonquich (Campus Internazionale di Musica di Sermoneta), Alexey Orlovetsky (Ferenc Liszt Society in Polonia),Bruno Canino, Sergio Perticaroli ed Aldo Ciccolini. Ha conseguito il diploma di alto perfezionamento pianistico presso l’accademia internazionale superiore di musica “Lorenzo Perosi” di Biella sotto la guida di Annamaria Cigoli.

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali si esibisce frequentemente in recital, riscuotendo sempre grandi consensi di pubblico e di critica, in Italia ed all’estero. Ha suonato in Polonia presso la Chopin Manor-House a Duszniki Zdroy, al Music and Literature Club di Wrozclaw, il Castle di Brzeg, in Austria presso la Marmor Saal, la Wiener Saal ed il Karl Orff Institute, in Svizzera (Lugano), in Croazia, in Slovenia, in Germania a Kitzingen Am Main (Festival Seiler, per una serata dedicata ai vincitori del Premio Internazionale “Seiler”). Ed ancora ospite di numerose associazioni musicali in varie città italiane fra le quali Milano, Bologna, Trieste, Torino, Pistoia, Como, Lecce, Fregene. Si è esibita da solista con l’Orchestra Sinfonica d’Ivrea, nel Concerto KV238 di Mozart. Ha inciso la Sonata n°3 in fa maggiore (Hob XVI/23) di F.J.Haydn ed ha partecipato alle celebrazioni del 150° della morte di F.Chopin per la Società Nazionale “Dante Alighieri” di Catania e per l’Università degli studi di Catania. Ha conseguito la laurea abilitante per l’insegnamento del pianoforte presso l’Istituto Superiore di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona e la laurea di secondo livello in Discipline Musicali presso l’Istituto Musicale “V.Bellini” (CT) con 110 e lode. Attualmente insegna pianoforte presso l’I.C. G. Guzzardi di Adrano. Ha inciso il cd “Gocce di Romanticismo” pubblicato dalla TRP Music.