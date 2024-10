Ragusa: inizia il viaggio al teatro Donnafugata, tra amore e arte

Il teatro Donnafugata di Ragusa Ibla sta per ospitare una nuova grande stagione teatrale presentata sabato sera in un incontro riservato ai partner e agli abbonati, che è stato allietato dalla messinscena dello spettacolo “Le donne di Verga tra finzione e realtà”, con la regia di Ezio Donato, evento che le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro hanno omaggiato agli affezionati spettatori. Sul palcoscenico le parole di Giovanni Verga si sono intrecciate alle musiche del compositore catanese Francesco Paolo Frontini, eseguite con passione da Angela Minuta all’arpa, Loredana Sollima al flauto, Filippo Fasanaro alle percussioni e dalla cantante Francesca Laganà.

“Amore e Arte” sono le due muse che ispirano il cartellone 2024-2025 che si apre venerdì 25 e sabato 26 ottobre alle ore 20.30 con “Oltre Oceano”, un’opera originale della scrittrice Costanza DiQuattro, con la regia di Mario Incudine, con protagonista la cantante Lidia Schillaci. Lo spettacolo racconta la storia di una donna siciliana determinata a vendicarsi dell’infedeltà del suo amante. Il suo desiderio di cambiamento e di rivalsa la porta ad abbandonare tutto e partire per l’America, per lasciarsi alle spalle un passato doloroso.

Nonostante il suo iniziale desiderio di negare le origini italiane, la musica – simbolo potente delle sue radici – continuerà a risuonare nella sua vita e in quella di suo figlio, che eredita la voce del padre. Lidia Schillaci, accompagnata al pianoforte da Ciccio Leo, con gli arrangiamenti a cura di Fabrizio Lamberti, interpreterà i brani più belli della musica italiana, ponte tra il suo passato e il futuro, tra Sicilia e America, così potrà riconnettersi con le sue origini e con il vero significato di sé stessa. Sarà un debutto di stagione molto coinvolgente, che abbraccia temi universali come l’amore, il tradimento, la vendetta e la riconciliazione con le proprie radici. Produzione ASC Production.

La nuova stagione proseguirà il venerdì 15 e sabato 16 novembre alle ore 20.30 con “Figli di Abramo. Un patriarca, due figli, tre fedi e un attore”, con Stefano Sabelli che cura anche l’adattamento dell’opera di Svein Tindberg. Venerdì 13 e sabato 14 dicembre alle ore 20.30 salirà sul palco Corrado Tedeschi con “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello con la regia di Marco Rampoldi, sul palco anche Claudio Moneta. Sabato 11 gennaio alle ore 20.30 e domenica 12 gennaio alle ore 18.30 sarà la volta dello spettacolo “Tanto vale divertirsi”, ideato, diretto e interpretato da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci, ovvero la Compagnia UNO & Trio. Questo spettacolo, adatto anche per gli studenti delle scuole secondarie e di terza media, riporta la storia dei comici ebrei durante la seconda guerra mondiale attraverso il linguaggio della commedia.

La rassegna continuerà sabato 1 febbraio alle ore 20.30 e domenica 2 febbraio alle ore 18.30 con “Due preti di troppo” di Antonio Grosso, un emozionante lavoro teatrale che combina divertimento e riflessione, per la regia di Paolo Triestino. Sabato 1 marzo alle ore 20.30 e domenica 2 marzo alle ore 18.30, Giovanni Arezzo e Alessandra Pandolfini saranno i protagonisti de “La Mite” di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, con la regia di Valeria La Bua e Davide A. Toscano. Il cartellone si chiuderà venerdì 4 e sabato 5 aprile alle ore 20.30 con uno spettacolo originale di Costanza DiQuattro con protagonista lo straordinario Pino Strabioli, dal titolo “Eravamo io, Michelangelo, Giulio Cesare, Andersen e Oscar Wilde”.

“La nuova stagione teatrale prende vita dall’incontro tra Amore e Arte – hanno spiegato le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – Ogni spettacolo ha un grande potere evocativo, in grado di trasportare il pubblico in un viaggio di emozioni, riflessioni e scoperta. Il nostro desiderio è quello di offrire, attraverso il teatro, una finestra sul mondo, e creare uno spazio in cui la bellezza, la creatività e le emozioni possano fondersi. Ringraziamo sempre i nostri abbonati per la loro fiducia e il loro affettuoso sostegno”.

Tutti gli appuntamenti di prosa saranno preceduti da aperitivi offerti dal Mad nel foyer del teatro. A novembre partirà anche la nuova stagione de “Il Donnafugata dei Piccoli”, la rassegna teatrale pensata per i giovani spettatori e realizzata in collaborazione con “Abaco – Il teatro conta”, con la direzione artistica di Fabio Guastella. L’intera stagione teatrale ha il contributo del Comune di Ragusa, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Sicilia. Main sponsor sono Gruppo Cappadona, Range Rover di Sergio Tumino, Regran, sponsor sono Marina Iblea, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Rosso di Sicilia, Argo software, Engel & Völkers agenzia di Ragusa-Modica e Magazzini di Palazzo Donnafugata. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it