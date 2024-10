Gravina (Ct): presentato “Sale e sudore”

La sala delle arti Emilio Greco di Gravina di Catania ha ospitato la presentazionedi “Sale e sudore”, illibro di Brigida Morsellino, scrittrice e dirigente scolastica.

“Per me è motivo di grande orgoglio essere qui oggi- spiega l’autrice Morsellino- “Sale e Sudore” è un libro che vuole raccontare il rapporto tra questa distesa di acqua salata e gli uomini e le donne che hanno fatto scelte di vita ben precise. Un legame con due facce che vuole parlare anche ai ragazzi che, ancora oggi, hanno bisogno di modelli, esperienze e punti di riferimento. Nel percorso di crescita di un giovane ci devono essere le sconfitte e le rinunce. Momenti che non rappresentano la fine ma, al contrario, l’inizio della loro formazione”.

Un evento organizzato dalla pro loco di Gravina di Catania alla presenza del tesoriere Daniela Leonardi; dalla segretaria Lucia Cascino; dal segretario Andrea Ganà; dall’addetto stampa Francesco Nastasi e dalla componente Gabriella Puglisi. Speciali ringraziamenti al presidente della Proloco Salvo Fazio. Accanto a loro, il capo di gabinetto Marco Rapisarda e il consigliere comunale Emanuele Mirabella che nel loro intervento hanno ringraziato l’amministrazione, il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso e il vice sindaco nonché assessore alla Cultura Claudio Nicolosi.

“Lo sanno bene i marittimi, quelli che vanno per mare e che dal loro lavoro su quelle acque vivono e sono fieri, e non pensano mai ai rischi che corrono ogni volta che salpano. Ma il mare a volte riesce ad essere veramente crudele e si trasforma da amico a traditore, perché non dà il tempo di capire e lo fa quando non te lo aspetti”. Questo è solo uno dei passi inseriti all’interno dei dieci racconti, dieci esperienze con un unico intermediario: il mare. L’oralità che si fa strada tra le pagine di inchiostro, cercando di trasmettere il vissuto di questi uomini e queste donne che nel mare hanno visto speranza e serenità ma anche morte e disperazione.