Palermo: in piazzetta Bagnasco si presenta il libro “Palermo marina”

“Palermo marina”, il libro di Lietta Valvo Grimaldi, sarà presentato in piazzetta Bagnascoa Palermo. Nel corso della serata Salvo Piparo offrirà al pubblico un inedito monologo.

Palermo e la sua costa, Palermo e le sue borgate che, con il mare, hanno un rapporto quotidiano di amore. Un viaggio che attraversa luoghi e tempi, quello che ci offre Lietta Valvo Grimaldi con il suo ultimo libro “Palermo marina. Viaggio lungo la costa e le sue borgate” (Caracol edizioni), impreziosito dalle illustrazioni di Mariachiara Lo Piccolo

La sua presentazione alle 18 di giovedì 10 Ottobre in piazzetta Bagnasco, dove l’autrice interagirà con Beatrice Monroy e Salvo Piparo (con un inedito monologo).

Perché un altro libro su Palermo e il mare? Perché tutte le città sono fluide, magmatiche e in continuo movimento. Proprio in questo continuo fluire sembra che Palermo si stia risvegliando, come un animale andato in letargo al quale arrivi improvvisamente odore di mare e di salsedine.

La città che ha sempre avuto un rapporto stagionale con il mare, da maggio a settembre e non oltre, adesso grazie a nuovi investimenti, primo fra tutto il nuovo Molo Trapezoidale, si riscopre “Marina”.

Si tratta di un racconto avvincente, di passeggiate attraverso borgate che tutti conosciamo ma delle quali abbiamo dimenticato l’essenza profonda: storie di pirati, di uomini di mare, di ambienti naturali incontaminati che abbracciano fondali e antichi fari. E poiché tanta bellezza non può essere descritta solo a parole, poetici acquerelli accompagnano questo risveglio come il canto di una sirena che guarda Palermo con occhi nuovi, appunto dal mare.

Lietta Valvo Grimaldi è docente e ha all’attivo diverse pubblicazioni, tra cui la Guida di Palermo per ragazzi, Palermo insolita e Giardini insoliti di Palermo. Per Morellini/Feltrinelli ha recentemente pubblicato la Guida di Palermo.