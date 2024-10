Catania: gli studenti del Duca degli Abruzzi incontrano il giornalista La Venia

Nuovo incontro con gli studenti per il giornalista Rai originario del catanese, Giuseppe La Venia. Questa volta il professionista ha avuto modo di parlare con gli studenti del Duca degli Abruzzi.

Ad aprire la conferenza è stata la dirigente dell’istituto, Brigida Morsellino. I ragazzi hanno ascoltato testimonianze dirette di fattie avvenimenti che possono vedere solo in televisione. La Venia ha raccontato spaccati drammatici, ma che purtroppo oggi rappresentano vita quotidiana per tanti uomini, donne e bambini che in scenari di guerra supportano privazioni di ogni tipo. “In questo contesto – dichiara Morsellino – è venuta fuori l’umanità del giornalista, visto che la sua professionalità la conosciamo tutti. Giuseppe La Venia ha parlato con una tale sintesi e un’accurata dovizia di particolari che solo un grande giornalista come lui sa fare”.

Momenti che hanno toccato il cuore di tutti i presenti e con i ragazzi che hanno dialogato con l’inviato del TG1 attraverso un serrato “botta e risposta”. Argomenti di grande attualità che rappresentano un valore aggiunto all’interno della quotidiana missione didattica del politecnico del Mare di Catania.

“I nostri ragazzi sono sempre in prima linea verso un progetto più grande che mira ad avere una società nuova, più civile e rispettosa dei suoi valori- conclude Morsellino- appuntamenti come quello di oggi possono dare una spinta in più per la crescita culturale legalità dei giovani indirizzandoli verso una cultura della legalità che comprende anche un mondo senza guerre”.