Taormina (Me): l’8 settembre la finale di “una ragazza per il cinema”

Continuano in tutta Italia le selezioni per la trentaseiesima edizione del concorso nazionale di bellezza e talento “Una ragazza per il cinema”, la cui finale andrà in scena nello splendido scenario del teatro antico di Taormina, nel messinese, domenica 8 settembre, organizzata dai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.

Le prossime selezioni in Sicilia si terranno domani, domenica 25 agosto, a Messina al salotto Fellini di piazza duomo; sempre domani a punta Secca in piazza Faro. Martedì 27 agosto, invece, sarà la volta di Belpasso, in piazza Duomo. Giovedì 29 agosto all’anfiteatro di San Giovanni La Punta, nel catanese, e venerdì 30 a piazza Castello di Augusta, in provincia di Siracusa; sabato 31 agosto in piazza Immacolata di San Gregorio, nel catanese.