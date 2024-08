Venetico (Me): continuano gli incontri sul territorio organizzate dalle associazioni Fisi, Contiamoci, MCS

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa relativo a tematiche e docufilm su questioni sociali attuali.

“SINE CULPA NOSTRA CULPA” è l’Evento che si terrà nella cittadina di Venetico in provincia di Messina lunedì 26 agosto 2024 presso la Villa Comunale Papa Giovanni XXII organizzato da ContiamoCI e FISI. Per l’occasione, ospiti graditi del MCS che a Venetico (per il mese di Agosto) ha organizzato un Contenitore culturale e commerciale.

L’incontro serale vede coinvolti i referenti provinciali di Messina CONTIAMOCI, FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) ed MCS (Movimento Consumatori del Sud).

I fari dell’attenzione sono accesi su argomenti scottanti trattati a livello nazionale anche da Playmastermovie un team indipendente che produce documentari e contenuti di valore dal 2017 e che di recente ha ricevuto il Premio “DeDonno”, grazie all’impegno dedicato ed anche al contributo di tante associazioni comitati e privati con cui hanno creato un circuito di

collaborazione e diffusione dei docufilm. Questi documenti Multimediali, serviranno da filo conduttore della serata, essi sono le proiezioni dei “trailers” scelti e proposti da ContiamoCI!

FISI a Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando ”La morte negata” e “Non andrà tutto bene” film documentari che narrano, il primo una serie di testimonianze di quello che fu per le famiglie ai tempi del covid, e cioè un devastante strappo fisico e psicologico messo in atto seguendo una serie di disposizioni che interrompevano ogni tipo di comunicazione ed il secondo che riassume tre anni di pandemia con la narrazione voluta dal regista Cassina e da tre giornaliste navigate (Angela Camuso, Marianna Camè e Tiziana Alterio) che hanno contribuito a mettere insieme i cocci di un sistema mediatico strumentalizzato.

L’incontro a Venetico non andrà a rivangare ciò che sappiamo e che ci viene propinato in varie forme e contenuti, ma mira ad aprire varchi sulle dinamiche che dovremo affrontare in questo autunno ed in futuro, in base a ciò che detta il Calendario/Agenda 2030, cercando dei collegamenti con il nostro vissuto

partendo dall’ “Anno 0”.

A tutt’oggi sono tante le persone che vorrebbero risposte concrete su cosa ci riserva il futuro e come poterlo affrontare, senza entrare in un vortice di confusione e paura. Chiari i propositi dei referenti provinciali Messina: “L’obiettivo di questo incontro è potere esprimere le proprie perplessità”. Le persone presenti in piazza potranno intervenire nel rispetto di tutti, in un’atmosfera conviviale, cittadini consapevoli di volere cambiare la storia per potere dire ai propri figli e nipoti di essere stati, sì vittime, ma di avere avuto la forza di reagire.

ContiamoCI! e FISI, sono presenti sul territorio, con l’obiettivo di accorciare le distanze (alcune di esse create senza alcun valore scientifico) tra gli Esseri Umani e contrastare il principio del dividi et impera, ormai risaputo essere un valido strumento, per mettere l’Uno contro l’Altro

ed agire indisturbati in una realtà dove odio e falsità sono piante coltivate e concimate e l’isolamento un’isola felice dove vivere senza subire ingiustizie ed abusi.

Senza colpa nostra colpa (SINE CULPA NOSTRA CULPA) un titolo scelto per indicare la nostra posizione scomoda, in una realtà ingannevole che il potere mediatico e politico ha volontariamente creato per indurci alla fuorviante verità che “Tanto non cambierà nulla”… ma noi conosciamo la forza delle persone di sani principi e pensiamo che “la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia” M.G. .