Catania: ad Etnabook i semifinalisti del premio “Cultura sotto il vulcano”

A Catania è tutto pronto per la VI edizione di Etnabook, il festival del libro e della cultura che si terrà dal 18 al 22 settembre a palazzo della cultura. Tanti gli ospiti di un fitto calendario di eventi che caratterizzerà le giornate del festival, come ogni anno. Tra i protagonisti anche lo scrittore romano Sandro Bonvissuto che il 21 settembre presenterà “La gioia fa parecchio rumore” edito da Einaudi.

In attesa di settembre, venerdì 23 agosto alle 21.00 il polo culturale Giovanni Verga di Sant’Agata Li Battiati, ospiterà la presetazione dell’ultimo romanzo di Barbara Bellomo: “la biblioteca dei fisici scomparsi”. L’evento sarà moderato dal giornalista Valerio Musumeci

Come ogni anno, il cuore del festival sarà il premio letterario “Cultura sotto il vulcano”. Nel corso del 2024 sono arrivate più opere dello scorso anno, segno di un continuo successo del festival. I giurati hanno dovuto svolgere un lavoro lungo e scrupoloso per decretare le liste dei semifinalisti per ogni sezione.

I semifinalisti della sezione A – poesia sono: “Acqua nell’acqua” di Stefano Gresta; “Agosto” di Giulia D’Anca; “Ai miei amici defunti” di Carlo Maugeri; “Diaframmando” di Raffaele Ippolito; “Filastrocca dei pattini a rotelle” di Santo Giustolisi; “Goocher!” di Giovanni D’Arrigo; “Il giro d’Italia” di Santo Giustolisi; “In corsia” di Girolamo Gangemi; “In stato soave nel Getsemani” di Giuseppe Caragliano; “Isola nel caos” di Nicoletta Uras; “La strada è vita” di Giuseppe La Rocca; “La vipera dalla testa rosa” di Stefano Gresta; “Mala mente” di Giuseppe Caragliano; “Non siamo la stessa sostanza di Dio” di Giuseppe Caragliano; “Odiata timidezza” di Anna Sorbera; “Padre Nostro” di Santo Giustolisi; “Req”iem” di Nicoletta Uras; “Scende la sera” di Antonio D’Accorso; “Soave concento” di Elisa D’Ascola e “Vivo di te” di Maria Rosaria Intermite.

I semifinalisti della sezione B dedicata alla narrativa e al saggio, invece, sono: “11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia” di Murat Cinar; “Altrove” di Grazia La Paglia; “Anime nel fango – l’alluvione in Romagna” di Luca Giacomoni; “Attraverso gli archi (vedo il mare)” di Sandra Svaizer; “Cadaveri squisiti” di Valeria Biuso; “Dall’altra parte”, inedito di Gabriele Macchiarella e Federico Brugia; “Desiata: una storia vera incisa nel vento” di Antonella Marascia; “Kissinger contro Allende. Storia del golpe del secolo” di Emanuel Pietrobon; “La luce di SIngal – viaggio nel genocidio degli Yazidi” di Sara Lucaroni; “La pagliuzza d’oro”, inedito di Giuliano Adler; “La ragazza fragile” di Marcella Strazzuso; “Le ceneri di West Roxbury”, una auto pubblicazione di Marcello Risicato; “Migrazioni” di Carmelo Zaffora; “Nata nel 1929 – vita di una madre” di Maggie Van Der Toorn; “Notte isterica” di Miran Bax; “Pelle nuda”; inedito di Alessandra Zenarola; “Pietre Sante le figlie dell’Etna” di Marcello Proietto; “Sinfonia per un uomo solo” di Corrado Di Pietro; “Sotto il cielo di Roma” di Sira Fonzi; “Squatter!” di Gianfranco Sorge; “Come nuvole sotto l’ombrello. Luci e ombre di un terapeuta” di Massimo Comelia”.

I semifinalisti della sezione C: un libro in una pagina, sempre in ordine alfabetico, sono: “Anna e Marco” di Camillo Lanzafame; “Gli occhi di Hana” di Carmen Coco; “Io sono nebbia” di Graziana Somma; “L’uomo di successo” di Gianfranco Sorge; “La prima domenica di giugno” di Simone Ruggiero; “Mela” di Maurizio Bragatin e Giuseppe Caragliano; “Meridian”” di Salvatore Battaglia; “Quella inafferrabile luce” di Raffaele Ippolito; “Respiri come se” di Cristina DI Pietro; “Un tramonto, uno dei tanti” di Tommaso Sala; “Una cosa” di Fulvia Mirabella e “Una vecchiaia felice” di Teresa Broccio.

Nelle prossime settimane saranno svelati i nomi dei finalisti e gli autori saranno premiati il 19 settembre a palazzo della cultura di Catania. L’Etnabook festival internazionale del libro e della cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_Name presieduta da Cirino Cristaldi, con la coorganizzazione del comune di Catania. L’evento è incluso nel Catania summerfest, patrocinato dai comuni di Gravina di Catania e Pedara.