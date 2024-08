Piedimonte Etneo (Ct): inaugurata la mostra dedicata all’acqua

È stata inaugurata all’acqua la mostra dedicata a lei, inaugurata sull’Etna. Ben 30 scatti svelati al pubblico. Sabato 24 agosto al borgo di Presa, la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso. Dopo il rinvio stabilito per onorare la memoria di Salvo Capuano, socio scomparso prematuramente pochi giorni fa, è stata ufficialmente aperta ieri al borgo di Presa, sull’Etna.

La mostra “Sorgenti”, promossa dalle associazioni “Il borgo di Presa” e la pro loco Presa e allestita nel centro di promozione territoriale di via San Giovanni Bosco, ha già riscosso notevole gradimento di pubblico e un numeroso afflusso di visitatori.

I trenta scatti sono firmati da dieci fotografi siciliani e sono dedicati all’acqua, fonte di vita e protagonista dell’attualità locale ed internazionale, soprattutto considerando questo periodo di crisi. Presenti al taglio del nastro la giuria d’onore guidata dal fotografo francese Thierry Cron e composta dagli esperti Ursula Costa, Cosimo Di Guardo, Francesco Ferraù, Milena Figura, Gianluca Leonardi, Francesco Pennisi e Veronica Raciti, il sindaco di PIedimonte Ignazio Puglisi, il presidente del consiglio Felie Belfiore, i soci e i presidenti delle associazioni organizzatrici, rispettivamente Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro.

Tra i fotografi di “Sorgenti” figurano: Mariella Amara, Francesco Barbera, Maria Bella, Alfio Consiglio, Paolo Conti, Domenico Gennaro, Romolo Maddaleni, Giovanni Mazzoleni, Chandra Nizzari e Gianluca Zappalà. Il nome del vincitore o vincitrice del concorso fotografico sarà svelato il prossimo sabato 24 agosto, nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà alle ore 19.00, al centro di promozione del borgo di Presa. A seguire, cena sociale con la cucina delle mamme del borgo e i prodotti enogastronomici dell’Etna. Il ricavato verrà devoluto alle azioni di rilancio di Presa, piccola frazione di Piedimonte Etneo rigenerata in questi anni dall’impegno dei cittadini.

“La mostra “Sorgenti” – spiegano i presidenti delle associazioni “Il Borgo di Presa” e Pro Loco Presa, Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro – ha raggiunto l’obiettivo di valorizzare Presa e il suo territorio, trasformandolo in un’agorà di arte e dialogo aperto a tutti. Ma anche, di stimolare la riflessione sull’importanza dell’acqua e dell’uso accorto in generale delle risorse naturali nel presente e nel futuro. Un ringraziamento – concludono Vasta e Catanzaro – ai soci delle nostre associazioni per la generosità con cui si impegnano per il borgo di Presa e a tutti coloro che hanno contribuito alla splendida avventura di “Sorgenti”», concludono Vasta e Catanzaro, dando appuntamento alla serata del 24. La mostra è visitabile nei locali del Centro di promozione “Borgo di Presa” (ex scuola del borgo): https://tinyurl.com/yc4hs4rm.