Tortorici (Me): un’estate di eventi

Quest’anno sono tanti gli eventi del cartellone estivo di Tortorici, centro nebroideo del messinese. Dopo le lezioni sul dialetto siciliano a cura del professore Antonino Sanfilippo al Circolo Orice e la simpatia di Cacioppo Giovanni di fine luglio, le manifestazioni di agosto sono iniziate in grande stile.

Tra teatro, musica, convegni e manifestazioni artistiche, non mancano gli ingredienti per il divertimento di quest’estate oricense. Successo il 3 agosto scorso per il concerto in piazza Zumbo dell’Hathor Plectrum quartet in Morricone come non l’avete mai visto”. Ieri, invece, è stata la volta della band comuca “Umbrillara” in piazza Zumbo. Questa sera concerto di “Onda sonora band”, sempre in piazza Zumbo. Domani, invece, la villa comunale ospiterà il concerto per pianoforte a cura di Dalia Fazio. Il 7 agosto si parlerà delle campane di Tortorici alle 18.00 al circolo Orice con un convegno a cura della professoressa Rosaria Parasiliti. A seguire, alle 21.30, in piazza Zumbo, concerto di Silvia Mezzanotte.

Ancora concerti e convegni giorno 8 con la presentazione della “Libraria dei Cappuccini”, il concerto solistico per sassofono e pianoforte con Carmelo PIntabona e Domenica Mastronardo, mentre si preannuncia una grande festa e divertimento per l’edizione 202 del carnevale estivo oricense ospitato a partire dalle 17.00 di giorno 9 agosto in piazza Zumbo e piazza Mazzini,a cura dell’associazione federazione carristi carnevale oricense.

Giorno 10 agosto, in attesa della tanto attesa manifestazione “Nte vaneddi i Turturici è arte” prevista come ogni, giorno 11 agosto, si terrà al circolo Orice la mostra “Il trunfo e le sue carte”. Si parlerà quindi del gioco del “trunfo” che in pochissimi centri italiani si gioca ancora e Tortorici è uno di questi. Un gioco particolarmente complicato, ma antichissimo, con le carte dei tarocchi. Gli eventi del 10 e dell’11 agosto sono stati organizzati dall’associazione Giovani oricensi che, come ogni anno, si spende per realizzare una manifestazione “Nte vaneddi i Turturici è arte” che ogni anno richiama nel centro nebroideo tantissimi visitatori e turisti.

Le manifestazioni di agosto proseguiranno poi con il concerto lirico del soprano Simona Calà Campana, in memoria del defunto padre. Grande attesa per lo spettacolo con il comico catanese “Giuseppe Castiglia”, a cura della pro loco Victoriosa civitas. Spazio anche al teatro con la commedia brillante “Zitelloni…in casa” in programma giorno 14 agosto in piazza Zumbo alle 21.00 a cura dell’associazione culturale e sportiva La Zagara. Dopo la pausa di Ferragosto, il programma dell’estate oricense proseguirà con spettacoli musicali, show per bambini, musica con il festival Nebrodi’s Rising stars giorno 17.00 in piazza Zumbo con la partecipazione di Carmen Villalba di Radio Amore. Nel pomeriggio del 17, invece, sarà intitolata la piazza mercato al signor Conti Gennero Giacomo.

E, ancora, spazio alla cultura giorno 21 agosto con la presentazione del volume “Sebastiano Timpanaro, nel centenario dalla nasciata” a cura di Lucia di Paola e Giglio, con la partecipazione della professoressa Paola Radice Colace dell’università di Messina. Il 22 agosto si terrà la sagra della ricotta a cura della pro loco Victoriosa civitas e “Mommo show” alle 21.00 del 23 agosto in piazza Zumbo. Il 24 agosto “Arte di catturare l’arte”, mostra fotografica ed esposizione artistica nelle due piazze centrali del paese e alle 21.00 esibizione comica in piazza Zumbo. Il 25 agosto, come di consueto, si terrà a partire dalle 14.00 la tradizionale “Scinnuta di carruzzuna” a cura dell’associazione circolo Anspi I nudi e alle 18.00 l’auditorium della Batia ospiterà la conferenza di Matteo Collura su “Manzoni e il gioco delle entità, compresa la sua.”