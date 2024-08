Avola (Sr): l’Ortigia film festival conquista con il suo “Sdra’ in sulla spiaggia”

Si è conclusa con un grande successo la sedicesima edizione di Ortigia Film Festival con le tre serate dedicate al “Cinema e Arte”. L’edizione di quest’anno è stata una scommessa riuscita, con un festival diffuso che si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti nel panorama cinematografico siciliano.

Il festival, nella sua versione “Sdra’in”, si è svolto nell’antico borgo marinaro di Avola dal 31 luglio al 2 agosto 2024 e ha fatto registrare numeri record. Le proiezioni, gli incontri con i registi e gli eventi collaterali come la mostra su Marcello Mastroianni allestita Teatro Garibaldi di Avola hanno riempito le sale e gli spazi, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

Un’edizione che ha avuto un filo conduttore, “Il corpo violato” che ha legato titoli, ospiti ed esperienze. Per portare avanti con sempre crescente convinzione le tematiche di genere e la ricerca di un’uguaglianza reale e non solo formale, il festival ha deciso di non avere una madrina: un solo corpo femminile a rappresentare OFF16 e il suo messaggio portante, ma tanti corpi, di donne e di uomini, con gli artisti che si sono alternati sul palco, ciascuno con il suo personale pensiero e il suo omaggio. Hanno aderito: Alessio Vassallo, con “Non è un destino” estratto dal libro di Lella Palladino; Giorgia Gambuzza, poesia “Tulipani“; Rita Abela, Luna a Nadir scritto da lei; Vincenzo Pirotta, tratto dallo spettacolo teatrale “Sacre-stie” da lui scritto, Michela Andreozzi scritto da lei “Cosa ci faccio qui”; Vinicio Marchioni “Avrei potuto dirti” scritto da lui; Nadia Tereszkiewicz, monologo tratto dal film “Barbie”; Noemi con 2 brani: Vuoto a perdere e L’amore si odia; Donatella Finocchiaro con un estratto del suo spettacolo su Rosa Balestrieri: “Rosa cunta e canta” e per la serata finale David Coco con un estratto del film di Stefano Incerti “L’uomo di vetro”, film che intreccia lotta alla mafia e psichiatria.

“Grande emozione e partecipazione del pubblico presente, anche con sdraio e sedie e teli portate da casa, per l’Ortigia Film Festival e le proiezioni film gratuite in spiaggia nel nostro incantevole Borgo marinaro”. Così il sindaco di Avola Rossana Cannata. “La prima volta che la nostra città realizza un cinema sotto le stelle in riva al mare e ospita il prestigioso festival del cinema. Orgogliosa che con la mia amministrazione portiamo avanti con quotidiano impegno la promozione e la valorizzazione del nostro territorio a beneficio della nostra economia locale e culturale”.

Ortigia Film Festival desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo del festival, dagli sponsor ai volontari, dai partner istituzionali ai media. “Credo di parlare a nome di tutto il gruppo di Ortigia film festival – ha dichiarato Lisa Romano, direttrice insieme a Paola Poli del Festival – quando dico che è stata un’edizione differente, un giro di boa che ha avuto bisogno di grande sinergia di gruppo per saltare l’asticella su diversi temi. Siamo riusciti a rendere il festival più green, abbiamo lavorato sull’innovazione ma soprattutto ci siamo aperti al territorio e con lo Sdra’In al Borgo Marinaro di Avola abbiamo acceso i riflettori su un angolo del sud est ancora tutto da scoprire”. “Creare un’arena in spiaggia in un nuovo luogo ti rimette in gioco come la prima volta. Lo definirei un crescere ricominciando, una nuova sfida che abbiamo portato avanti con successo e che continueremo anche nei prossimi anni.”.

Ortigia Film Festival, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) e nel borgo marinaro della città di Avola. Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo, ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo, ha rinnovato e ampliato la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a livello nazionale e internazionale permettendo al festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, di ricevere la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, ARS, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Comune di Siracusa, Comune di Avola, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Unesco, Rai, Rai Cinema Channel. Media Partner Cinecittà News, Ciak, Cinematographe, Taxidrivers, SiracusaNews, TamTamTv.