Modica (Rg): da venerdì a domenica il campionato italiano di beach volley

Sbarca il campionato italiano di beach volley a Marina di Modica, nel ragusano. Dopo la parentesi straordinaria di “Sabbie di Sicilia”, conclusasi domenica con le vittorie di Pro Ragusa e Unime, sulla splendida spiaggia iblea giocheranno da venerdì i migliori interpreti italiani della disciplina olimpica.

Un progetto sinergico che lega le due discipline e la promozione del territorio, che vede in prima linea Regione Sicilia e comune di Modica e che appassiona. Per la prima volta, nella storia, il circuito assoluto arriva a Modica, dopo che negli anni passati era stato ospitato e organizzato a Scoglitti.

L’ultima edizione di una tappa assoluti in provincia di Ragusa era stata nel 2015, quando si sfidarono in finale Greta Cicolari e Giulia Momoli (che diventarono una settimana dopo a Catania, campionesse italiane) su Graziella Lo Re e Giulia Saguatti.

Per una straordinaria coincidenza temporale quella finale, vinta dalle prime, si giocò il 3 agosto. Nove anni dopo esatti, quindi, scatterà il maindraw con il tabellone principale che si completerà con le coppie qualificate dall’appassionante lotteria delle qualificazioni di venerdì pomeriggio.

I riflettori di appassionati e amanti di questo sport saranno tutti puntati su Daniele Lupo e Ivan Zaytsev. Il primo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016, ha scelto di affrontare una nuova sfida con un colosso del movimento pallavolistico come lo zar Ivan. I risultati, nelle ultime tappe, sono stati eccellenti con il secondo posto a Montesilvano e la vittoria a Cirò Marina, dopo le prime uscite di rodaggio. Lupo e Zaytsev partiranno con il rango di testa di serie numero 5. L’attesa chiaramene monta specie dopo il video girato dai due atleti e circolato sui social. “Vi aspettiamo, so che ci sosterrete in tanti”.

La Sicilia sarà rappresentata da Franco Arezzo e Geri Ndrecaj. I catanesi – un mese fa – conquistarono a Catania la vittoria di tappa, stabilendo un record importante visto che nel maschile nessuna coppia siciliana aveva vinto una tappa tricolore. Arezzo-Ndrecaj, top team Masterball Academy, allenati da Dario Giuffrida,scenderanno sulla sabbia, invece, come testa di serie numero sei, dopo il 9° posto delle ultime due tappe.

Davide Benzi e Carlo Bonifazi, campione italiani in carica, sono teste di serie numero 1. Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta, invece, sono subito alle loro spalle: per Alfieri sarà un ritorno speciale a Modica visto che ha palleggiato con la maglia dell’Avimecc in A3.

Da venerdì, quindi le qualifiche con una ricca nutrita pattuglia di siciliani. Si giocheranno i sei posti per entrare nel tabellone: Marco e Andrea Di Franco (allenati da Gianpietro Rigano); i gemelli Federico e Giosué Andronico; Francesco Cavalli-Lorenzo Platania; Sebastiano Litrico-Andrea Cassaniti (vinsero nel 2021 uno scudetto per società nell’Under 20); Simone Orto (lo schiacciatore 2004, subentra al posto di Terranova) giocherà con il già campione d’Italia Paolo Ficosecco; Simone Augugliaro-Sebastiano Cavalli (in corsa nel campionato italiano Under 20); i saccensi Andrea Roccazzella-Francesco Raso; i padroni di casa, i ragusani Giovanni Firrincieli-Pierpaolo Giudice (entrambi ex giocatori del Modica); Stefano Bartoli-Alessandro Bartoli; Gianmarco Rabuazzo-Orazio Gangemi, Andrea Di Paola-Claudio Nuncibello; Nicola Ferro-Davide Taranto, campioni europei Over 50.

FEMMINILE. Ci sarà la campionessa d’Italia Giada Benazzi, tra le atlete di spicco al via (testa di serie numero 2, lo scorso a Bellaria vinse con Breidenbach), insieme con Michela Lantignotti. Testa di Serie numero 1 Alice Frasca e Federica Gradini. Dal tre in poi troviamo: Eleonora Sestini-Erika Ditta, Eleonora Annibalini-Anna Pelloia, Anna Piccolini-Sharon Rottili, Camilla Sanguigni-Sofia Balducci, Gloria Boscolo-Valentina Di Prima, Sonia Gallazzo-Ulrike Bridi (vincitori dell’ultima tappa del circuito regionale, organizzato dalla Fipav Sicilia), Anna Dalmazzo e Michela Culiani (le ultime due coppie hanno ottenuto la wild card).

Le coppie siciliane non mancheranno: Nicole Ferrarini-Egle Solarino, Giulia-Leggio-Sofia (seguite da Enzo Distefano, Turlà, Selene Richiusa-Federica Foscari, Ludovica Panfili-Maria Aliano.

La collaudata organizzazione de I Soci è pronta a vivere la nuova sfida, dopo il beach soccer. Quattro i campi ufficiali, più uno di allenamento, saranno l’arena a cielo aperto di Marina di Modica. Venerdì qualificazione, sabato il maindraw, domenica le finali a partire dalle 17.45. Fabio Nicosia, presidente de I Soci spiega: “Il beach volley, ma in generale, gli sport sulla sabbia costituiscono il Dna mio e di chi crede in noi. Ci faremo trovare pronti per vivere un altro weekend ricco di emozioni e di spettacolo allo stato puro. L’ultima volta era stata nel 2015 con la tappa del campionato italiano femminile che si disputò prima del Master. Questa volta ci ritroviamo a Marina di Modica per la prima volta nella storia. Sarà speciale accogliere Ivan Zaytsev e Daniele Lupo, vincitori a Cirò Marina, straordinari protagonisti del nostro mondo e che hanno mandato via social il saluto a Marina di Modica e agli appassionati di beach volley”.

Marina di Modica, è la località balneare della Città, Bandiera Blu dal 2019, esempio di un’idea che germina negli anni ’60 da un gruppo di Modicani vogliosi di crearsi una ‘loro’ zona di mare e che si è affermata nel tempo, per la sua bellezza e la sua accoglienza, tipica della gente di questa città. Da metà degli anni ’70 e sino agli ’80, era meta preferita del turismo tedesco che già da Aprile e sino a settembre, prendeva d’assalto Marina di Modica mentre si andavano ad insediare tante case, i primi villaggi turistici (La Perla Azzurra è una sorta di apripista per strutture del genere nell’intera Sicilia) e i locali di ristorazione (Le Alghe uno dei ristoranti più in del litorale, location privilegiata di grandi cerimonie), bar (Da Nino e Salvatore è un luogo ‘storico’ che ancora resta un punto di riferimento) e anche di divertimento (la discoteca annessa a la Tavernetta Oasi o alla stessa Perla Azzurra).

Marina di Modica, ha saputo adeguarsi e spesso precorrere i tempi come ad esempio la creazione del Lungomare Buonarroti, di altre due piazzette adibite a parcheggio, a seguire della storica piazza Mediterraneo che ne è il cuore e da qualche anno a questa parte, è anche location di eccellenti alberghi a 4 stelle e prossima ad ospitarne due a 5 stelle per un turismo di alto livello. Tanti oggi i luoghi di ristorazione, i bar, le pizzerie, i punti di ritrovo di pregio e per ogni gusto e tasca. Spazi di litorale sono dedicati ai lidi ma è ampia la zona di spiaggia ‘libera’ secondo una tradizione consolidata che fa di Marina di Modica un luogo di libero accesso. Ma la vera grande novità di quest’anno, è la ‘nuova’ piazza Mediterraneo. Non più un parcheggio ma una vera e propria terrazza che si affaccia sul mare, tra panchine, alberi, sedute, luci. Un luogo suggestivo di cui godere e da cui godersi il mare modicano.