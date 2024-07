Siracusa: l’Ortigia film festival inaugura la sezione “cinema & arte”

Al via mercoledì 31 luglio, nella splendida cornice dell’antico borgo marinaro, alla prima delle tre serata di Ortigia Film Festival ad Avola che inaugura la sezione Cinema & Arte con collaudato Sdra’In, il cinema come non l’avete mai visto: uno schermo sulla spiaggia, il cielo stellato e delle sdraio per gli spettatori.

Si parte alle 21:00 conl’evento speciale Rosa cunta e canta con Donatella Finocchiaro e Vincenzo Ganci alla chitarra. La storia di Rosa Balistreri, cantautrice di talento e donna dalla grande forza. Per l’occasione, Donatella Finocchiaro riceverà il Premio Speciale di Ortigia Film Festival sezione Cinema e Arte perché “si conferma un’interprete poliedrica capace di spaziare tra cinema, teatro e televisione”. A moderare e presentare gli incontri, il giornalista Alessio Accardo.

A seguire, la proiezione di La Nostra Raffaella di Emanuela Imparato. Un viaggio nella carriera straordinaria di Raffaella Carrà, arrivata da ragazza a Roma da Bologna, e destinata a lasciare un’impronta indelebile grazie al suo talento, la disciplina, le sue doti da conduttrice, cantante, attrice, ballerina.

In questa edizione Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano e da lei diretto con Paola Poli ha sviluppato il Tema de “Il corpo violato” per riflettere su una narrazione nuova legata alle tematiche di genere e alle sue molteplici accezioni e declinazioni alla ricerca di un’uguaglianza reale e non solo formale.

Ortigia Film Festival, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) e nel borgo marinaro della città di Avola. Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo, ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo, ha rinnovato e ampliato la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a livello nazionale e internazionale permettendo al festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, di ricevere la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, ARS, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Comune di Siracusa, Comune di Avola, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Unesco, Rai, Rai Cinema Channel. Media Partner Cinecittà News, Ciak, Cinematographe, Taxidrivers, SiracusaNews, TamTamTv.