Scicli (Rg): torna il festival “Mast” tra musica elettronica e arti visive

A Scicli, in provincial di Ragusa, torna Mast, il festival di musica elettronica e arti visive,giunto alla sua quarta edizione. Dal primo al 7 agosto e poi dall’8 al 10, le meraviglie barocche della cittadina siciliana faranno da cornice ad un evento cultural unico.

Il festival invita a riflettere sulle varie forme di desertificazione – ambientale, culturale e sociale – attraverso una serie di espressioni artistiche, letterarie e sonore. Il tema del deserto si estende dai luoghi del festival, ponendo interrogativi sul bisogno e sui modi di resistere alla desertificazione culturale e sociale. Il festival risponde con la forza di una comunità consapevole, che attraverso l’arte trova nuove forme di espressione e resistenza.

MAST vedrà la partecipazione di diversi nomi della musica elettronica, tra cui Real Timpani, Ya Hu, Kura e Ginevra Nervi. Quest’ultima, giovane producer genovese, presenterà il suo primo album da solista, “The Disorder of Appearances”, un’opera che fonde ambient ed elettronica, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della consolazione.

Una delle novità più interessanti di questa edizione è Tra le Dune di Questo Deserto, un podcast in sei atti, realizzato da Giovanni Padua, Marina Ladduca e Alberto Ladduca, che racconta un viaggio nel futuro desertico del mediterraneo. Sarà possibile ascoltarlo in CENTRALE MAST, il quartier generale del festival che quest’anno vedrà la partecipazione di Rhizome Radio, radio romana, che in collaborazione con MAST ha pensato un palinsesto radio tutto in vinile, da godere dall’1 al 7 agosto.

Nei giorni dall’1 al 10 agosto sarà anche possibile prendere parte al tour immersivo, quest’anno rivisitato in chiave esplorativa ed artistica, con un itinerario non convenzionale alla scoperta di una vena nascoste di Scicli. Questo tour verrà raccontato grazie all’esposizione fotografica di Melissa Carnemolla e Nanni Licitra, due fotografi siciliani che indagano il tema della desertificazione in Sicilia, curato da Caterina Migliore e verrà accompagnato da una colonna sonora, una vera e propria sonorizzazione da parte di Ya Hu, artista palestinese, che affronterà una residenza artistica di 10 giorni a Scicli.

PER INFO E BIGLIETTI: https://www.mastfestival.com/#/