Noto (Sr): Angelo Branduardi, confessioni di un malandrino

Venerdì 2 agosto gran finale per il festival Noto musica con Angelo Branduardi e le sue “Confessioni di un malandrino”, in duo con Fabio Valdemarin.

Una coinvolgente rivisitazione dei suoi brani più celebri che fanno parte della raccolta “Futuro antico”, insieme ad alcune delle sue composizioni più rare. L’esibizione si basa sul violino e la chitarra di Angelo e sulla “piccola orchestra” di Fabio che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarree fisarmonica.

Il concerto si terrà nel cortile del collegio dei Gesuiti alle 21.15. E' promosso dall'associazione concerti città di Noto ETS con il patrocinio del ministero della cultura, dell'assessorato al turismo, sport e spettacolo della regione siciliana, del comune di Noto e Rai Sicilia ed è realizzato in collaborazione media con il TGR Sicilia.

Wolters Kluwer, Caffè Sicilia, Le Quattro Sorelle, Masseria della Volpe e Secolo 21.

Angelo Branduardi nasce a Cuggiono, vicino Milano. In tenera età la sua famiglia si trasferisce a Genova e lì, presso il conservatorio Niccolò Paganini, consegue il diploma di violino e debutta come solista con l’orchestra del Conservatorio. All’età di quindici anni, si trasferisce di nuovo, questa volta a Milano, e qui si iscrive all’Istituto Tecnico per il Turismo, dove conosce e ha a lungo come insegnante il grande poeta Franco Fortini. In seguito si iscrive alla Facoltà di Filosofia ed in quel periodo comincia a comporre, musicando i testi dei suoi autori preferiti: “Confessioni di un malandrino”, dal poeta russo Sergej Aleksandrovič Esenin, ancora oggi una delle sue canzoni più famose, risale infatti a quegli anni. Agli inizi degli anni ‘70, Branduardi conosce Luisa Zappa, che diventerà sua coautrice, oltre che sua moglie.

