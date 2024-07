Pergusa (En): la goletta dei laghi arriva in Sicilia

Laghi, dighe e fiumi quasi a secco in Sicilia. Cosa sta succedendo e perché? Queste sono alcune delle domande di Goletta de laghi, la storica campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e che martedì prossimo, 30 luglio, arriverà in Sicilia.

“Siamo felici che anche quest’anno la Goletta dei Laghi di Legambiente torni in Sicilia – dichiara Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia – certamente meno per quanto riguarda lo scenario che raccontiamo in questa tappa che si terrà a Pergusa: siccità, perdita di zone umide e una politica che tarda a far arrivare gli strumenti per una gestione delle risorse idriche che faccia intelligentemente i conti anche con i cambiamenti climatici in atto”.

Alle 10.30 del 30 luglio si terrà la conferenza stampa di Goletta dei laghi Sicilia al visitor center della riserva naturale lago di Pergusa, ad Enna. Sono previsti gli interventi di: Giuseppe Maria Amato, responsabile della gestione delle risorse idriche di Legambiente Sicilia; Franz Scavuzzo, presidente del circolo Erei di Legambiente Enna e Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia.

Alle 18.30, poi, è prevista un’assemblea con dibattito pubblico sul tema dei cambiamenti climatici, sempre presso il visitor center di Pergusa. Sarà un’occasione di confronto con l’obiettivo di trovare soluzioni comuni. Goletta dei laghi è una campagna di Legambiente realizzata con la collaborazione principale di CONOU, Novamont e la collaborazione media de La nuova ecologia.