Aci Catena (Ct): continuano gli appuntamenti teatrali a Presa

Continuano gli appuntamenti della rassegna teatrale estiva in edizione specialeideata dalla compagnia teatrale “Le tre fontane di Presa” per festeggiare i 25 anni. Questa sera, venerdì 26 luglio, alle 21.00, tocca alla compagnia “Filodrammatica San Candido” di Aci Catena portare in scena “Troppo bello per essere bello”.

La commedia in tre atti di Maria Pia Russo e Turi Badalà è un sogno ad occhi aperti. Si tratta di uno spettacolo che alterna momenti di comicità a spunti di riflessione in costante equilibrio.

“L’uomo ha sempre sognato grandi ricchezze, nobiltà e potere per poi scoprire che la vera ricchezza è la famiglia e che è il lavoro che nobilita l’uomo – dichiara la regista Maria Pia Russo – In piazza Aldo Moro, a Presa, il giusto modo per celebrare un traguardo così importante come il venticinquennale dell’associazione “Le tre fontane di Presa”.