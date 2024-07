Catania: verso la XXIII edizione di Vulcanica…mente

Si va vverso la XXIII edizione a Catania di Vulcanica…mente che si terrà a palazzo della cultura in via Vittorio Emanuele. Un appuntamento organizzato dall’istituto superiore per le scienze cognitive e il centro clinico Aleteia, in collaborazione con Herbal Neurocare-nature for health.

Il seminario scientifico internazionale, presieduto da Tullio Scrimali, si terrà il 22 luglio. Fra i temi del convegno: i protocolli di trattamento del disagio psichico storicamente distinti tra biologici e psicologici. Il professore Tullio Scrimali propone un approccio integrato che unisce questi due mondi con la farmacologia quantistica.

Questo nuovo campo, rappresentato dalla serie NegEnt, si basa su dinamiche fisiche quantisiche invece che biochimiche, offrendo un potenziale rivoluzionario nel trattamento di malattie nervose, disturbi psichici e affezioni somatiche.

L’evento di quest’anno si concentrerà sull’integrazione di psicoterapia, musicoterapia e farmacologia quantistica, con l’obiettivo di fornire un approccio complesso e innovativo per il trattamento e la prevenzione del disagio in psicologia clinica, psichiatria e psicosomatica.

A tenere le relazioni saranno: Tullio Scrimali; Nicoletta Lanza, Flora INzerillo, Beatrice Zimbardo, Silvia Maraventano, Tiziana Arena, SergioAmico, Maria Leonardi, Giorgio Campo e Tullio Scrimali, Barbara Perna, Agata Lucza. Al termine dell’evento saranno rilasciati gli attestati d partecipazione. Per gli allievi delle scuole Aleteia di psicoteripa, musica ribelle Aleteia di musicoterapia e per tutti i tirocinanti al centro clinico Aleteia, la partecipazione sarà obbligatoria. Le iscrizioni avverranno direttamente ni sede congressuale.