Avola (Sr): omaggio a Marcello Mastroianni all’Ortigia film festival

Si sposta al teatro Garibaldi di Avola, nel siracusano, la mostra su Marcello Mastroianni dal titolo “Omaggio a Marcello” – L’uomo Marcello, l’attore Mastroianni e le immagini dei film girati in Sicilia”. La mostra – curata dal fotografo Daniele Luxardo, presidente del comitato “Mastroianni 100” e allestita da Roberto Gallo – sarà inaugurata al pubblico venerdì 19 luglio alle 19:00.

Per il primo cittadino di Avola Rossana Cannata: “La scelta di includere Avola nel programma del festival è un tributo alla nostra ricca storia, alla nostra vibrante comunità e alla nostra passione per le arti. Avola, con le sue bellezze naturali, il suo patrimonio storico e la sua calorosa ospitalità, è pronta a offrire uno scenario unico per le proiezioni e gli eventi del festival. Crediamo fermamente che questa collaborazione rafforzerà ulteriormente i legami culturali e artistici tra le nostre città, portando beneficio a tutta la regione”. “Domani avremo il piacere di inaugurare una mostra dedicata al grande attore Marcello Mastroianni: un’importante occasione per celebrare uno dei più illustri protagonisti del cinema italiano. Attraverso questo attore e attraverso il cinema vogliamo trasmettere anche i valori della legalità, questa data è infatti anche un giorno di profonda riflessione per tutti noi siciliani, poiché ricorre l’anniversario dell’attentato di via D’Amelio”.

La mostra vuole essere un omaggio a uno dei più grandi interpreti del cinema italiano e internazionale a cento anni dalla nascita. Mastroianni ha dato vita, nell’arco della sua lunga carriera, a personaggi che hanno contribuito alla diffusione, nell’immaginario collettivo, dell’identità culturale siciliana. Questa retrospettiva dunque, ripercorre i momenti più significativi, colti da grandi fotografi sui set di alcuni celebri film girati in Sicilia. Le immagini dei fuori scena, tra una pausa di riposo e un momento catturato alla sua intimità di attore, ci mostrano la straordinaria capacità di calarsi nei personaggi che interpretava. Le immagini immortalano, attraverso l’occhio e la maestria di celebri fotografi come Aldo Luxardo, Pino Settanni, Carlo Riccardi e Pierluigi Praturlon, il grande interprete in vari momenti della sua attività in un arco cronologico che va dal 1957 alla prima metà degli anni duemila.

Si tratta di 9 suggestive gigantografie che ritraggono Mastroianni su alcuni famosissimi set: da Le notti bianche di Luchino Visconti a Il Bell’Antonio di Bolognini. Da Divorzio all’italiana di Pietro Germi a Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore.

“La ricorrenza del Centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni – ha dichiarato il curatore della mostra Daniele Luxardo – è la più gradita occasione per onorarne debitamente la memoria dello straordinario spessore artistico e umano che lo ha contraddistinto nel suo mirabile percorso professionale. La scelta dell’Ortigia Film Festival 2024 di ospitare la Mostra rappresenta un’opportunità davvero speciale per conoscere ed apprezzare la sua arte interpretativa magistrale distintasi nel recitare sempre sottovoce e nel sussurrare la profonda umanità di ogni personaggio“.

A completare l’allestimento della mostra, in collaborazione con il Trailers FilmFest, un video, che sarà proiettato in loop, per aiutare lo spettatore a ripercorrere la carriera cinematografica di Marcello Mastroianni, attraverso i trailers dei suoi celebri film.

“Omaggiare Marcello Mastroianni, uno dei più grandi attori al mondo, all’interno di quel piccolo gioiello che è il teatro Garibaldi di Avola è in linea con la filosofia di OFF, che da sempre sostiene l’arte e la commistione tra le sue diverse declinazioni”. Così Roberto Gallo, allestitore della mostra e fondatore di OFF. “La mostra ha l’ambizione di raccontare – attraverso nove scatti tratti da film girati in Sicilia, la complessa persona di Mastroianni, nella sua interezza di attore e la sua figura di interprete della realtà del suo tempo”.

La mostra al teatro Garibaldi di Avola seguirà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. La domenica dalle 17:00 alle 20:00. Ortigia Film Festival, in una veste inedita e diffusa, proseguirà la sua programmazione nell’antico borgo marinaro di Avola, dal 31 luglio al 2 agosto con la sezione Cinema e Arte.

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) e nel borgo marinaro della città di Avola. Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo, ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo, ha rinnovato e ampliato la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a livello nazionale e internazionale permettendo al festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, di ricevere la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, ARS, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Comune di Siracusa, Comune di Avola, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Unesco, Rai, Rai Cinema Channel. Media Partner Cinecittà News, Ciak, Cinematographe, Taxidrivers, SiracusaNews, TamTamTv.

(credit photo Divorzio all’italiana con Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli del 1961, ph di Carlo Riccardi, proveniente da Reporters associati & archivi)