Musica: il dolore di Stefano Rubbino diventa musica

Stefano Rubbino, giovane cantautore siciliano, torna con il suo nuovo singolo “Bolladisapone” in cui racconta la nostalgia di un amore perduto, trasformando il dolore in una struggente melodia che accarezza il cuore.

La canzone è nata da una successione di accordi eseguiti estemporaneamente al pianoforte dal produttore Flavio Magliozzo, accordi che hanno immediatamente risvegliato in Stefano un flusso di emozioni profonde, scaturite da un’esperienza personale dolorosa. Il brano rappresenta un grido nei confronti di una persona amata che ha deciso di allontanarsi, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dell’artista.

“Quando ho sentito quei primi accordi al piano – dichiara Rubbino –, è stato come se tutto il mio dolore trovasse finalmente un suono. Ho capito che dovevo raccontare questa storia, non solo per me stesso, ma per chiunque abbia mai provato a ricostruirsi dopo una perdita.”

Il testo, scritto dallo stesso cantautore palermitano, è intriso di immagini nitide e intense che immortalano l’essenza di una relazione ormai conclusa. “Io e te non abbiamo cosa dirci, non abbiamo più le forze in questa bolla di sapone. Il nostro amore si attivava solo a gettone, e a gettare questi resti di litigi ed ossa rotte”: liriche che diventano tasselli di un mosaico di disillusione e rottura, descrivendo un amore che, proprio come una bolla di sapone, è fragile e destinato a svanire. La sensazione di nostalgia e malinconia si intensifica nel ritornello, dove l’artista esprime il suo tormento: “Non so cosa mi prende, sto ritornando indietro. Adesso no, stai bene senza vestiti addosso, una carezza. Non tornerò”. Qui, la sofferenza generata dalla perdita e la lotta contro il desiderio di tornare indietro sono palpabili, rendendo il pezzo un riflesso autentico del groviglio animico che scaturisce dalla fine di una storia d’amore.