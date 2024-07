Messina: Alibrandi (Cisl), “si avvii il confronto per massimizzare la ricaduta dei lavori del ponte sul territorio”

“Per noi è importante che ci sia un collegamento con le scuole ma è altrettanto fondamentale che di questo si discuta anche a livello locale perché l’obiettivo deve essere quello della massima ricaduta sul territorio”. Sono le parole del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, a seguito dell’incontro tra il ministro Valditara e l’amministratore delegato della Stretto di Messina Ciucci sul tema della formazione dei lavoratori in vista della costruzione del Ponte.

“Il territorio avrà tanti disagi legati alla costruzione e per questo è necessario che si entri nel merito di tutte le questioni – continua Alibrandi – Siamo dell’idea che bisogna allargare il discorso non solo all’occupazione dei giovani delle scuole ma anche a quelle persone che hanno perso il lavoro, che comunque hanno già una professionalità, che possono essere riqualificate per essere reinserite nel mondo del lavoro. Tutti temi che sarebbe opportuno approfondire sul livello locale”.

Ma il segretario generale della Cisl Messina sottolinea anche un altro aspetto. “Sarebbe opportuno approfondire anche il tema dei protocolli di legalità che devono essere applicati per evitare che la possibile partenza di un’opera così imponente possa stuzzicare gli appetiti della criminalità. Diventano, quindi, fondamentali i ragionamenti legati al sistema dell’indotto che servirà per l’approvvigionamento, i servizi, la ricettività. A supporto ci deve essere un sistema concordato col territorio per avere portare ricadute fondamentali per l’economia locale”.