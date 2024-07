Messina: al via la stagione estiva del teatro dei 3 mestieri

Primo appuntamento per giovedì 11 luglio alle 20.30 per la stagione estiva “Fuori in scena” al teatro dei 3 mestieri di Messina. Appuntamento con la presentazione del libro “Genitori in cerca di genitorialità” e lo spettacolo “Manuale di sopravvivenza per boomer”.

La presentazione del libro è a cura di Pasquale Romeo, psichiatra e docente all’università Dante Alighieri di Reggio Calabria e sarà ospite la pedagogista Dominella Magda Foti.

A seguire lo spettacolo “Manuale di sopravvivenza per boomer” con protagonisti Stefano Cutrupi e Mariapia Rizzo con ingresso gratuito. Il secondo appuntamento dell stagione sarà per giovedì 18 luglio alle 21.15 con Sara Flamment, spettacolo di stand up comedy.