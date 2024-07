Enna: l’ex capitano del Catania calcio vince la tappa del Sicilia padel tour

Marco Biagianti, ex capitano del Calcio Catania ha vinto la tappa di Enna del Sicilia padel tour 2024. La prossima partita sarà sabato 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone resort di Sciacca, nell’agrigentino.

C’è anche l’ex capitano del Calcio Catania, Marco Biagianti, tra i finalisti del Master del Sicilia Padel Tour 2024, circuito amatoriale di padel che, da aprile a giugno, ha visto darsi battaglia centinaia di appassionati nelle nove province dell’Isola.

Giocatore di padel, dopo l’addio al calcio giocato, e testimonial della manifestazione, Biagianti, che nell’ultima stagione ha allenato la Primavera del Catania FC, ha deciso infatti di scendere personalmente in campo aggiudicandosi la tappa di Enna dell’evento ideato e diretto da Francesco Russo, affiancato da Davide Gullotta.

“Una grande emozione – ha detto l’ex centrocampista rossazzurro – prendere parte a questa straordinaria manifestazione, non solo da testimonial ma anche da giocatore. Da bravo ex calciatore amo l’adrenalina che le competizioni sanno regalare e soprattutto amo vincere. A Enna ci sono riuscito e mi sono anche divertito. Adesso concentrazione massima in vista del Master finale. Aggiudicarmi la vittoria sarebbe una gran bella soddisfazione.”.

Otto maschili e nove femminili le coppie in gara sabato 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca. Per gli uomini a partecipare saranno: Claudio Bastone e Leonardo Maniscalchi, vincitori della tappa di Catania; Alvise Canicattì e Alessio Sicilia, vincitori della tappa di Agrigento; Giammarco Cosentino e Roberto Indovina, vincitori della tappa di Siracusa; Massimo Fiore e Roberto D’Arpa, vincitori della tappa di Caltanissetta; Andrea Giannelli e Antonio Chessari, vincitori della tappa di Ragusa; Gabriele Donato e Fabio Rao, vincitori della tappa di Trapani; Marco Biagianti e Lorenzo Pesce, vincitori della tappa di Enna; Giuseppe Arlotta e Ivan Di Pieri, vincitori della tappa di Palermo.

Per le donne scenderanno in campo: Emma Lindholm e Sara Amenta, vincitrici della tappa di Catania; Chiara Battiato e Bianco Maria Majolino, vincitrici della tappa di Messina; Carmelinda Sabia e Giusy Di Mauro, provenienti dalla tappa di Agrigento; Maria Italia Imbesi e Anna Famà, vincitrici della tappa di Siracusa; Nicole Perillo e Marilena Potenza, vincitrici della tappa di Caltanissetta; Arianna Ciacci e Angelica Barca, vincitrici della tappa di Ragusa; Chiara Grillo e Rosalia Lentini, vincitrici della tappa di Trapani; Valentina Saglimbene e Tiziana Barbagallo, vincitrici della tappa di Enna; Rebecca Alaimo e Gabriella Carollo, vincitrici della tappa di Palermo.

Ciascun vincitore del Master finale del Sicilia Padel Tour si aggiudicherà un week-end di tre notti per due persone a Malaga, in hotel in riva al mare, con incluse sei ore di lezione con coach pro e la possibilità di partecipare ad un torneo finale. Ciascun secondo classificato vincerà invece un soggiorno di due notti per due persone in un resort siciliano Mangia’s a scelta.