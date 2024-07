Acireale (Ct): verso la festa dei giovani della diocesi

La diocesi di Acireale, nel catanese, si prepara a vivere la festa estiva “Colorati di speranza” che il servizio per la pastorale giovanile diocesana, guidata da don Orazio Sciacca, organizza a chiusura dell’anno pastorale.

Sabato 13 luglio a partire dalle 19.300 si terrà la festa dei giovani diocesana che prevede il cammino notturno della chiesa di Presa al santuario di Vena. Saranno ospiti il vescovo Antonino Raspanti e l’artista palermitano “street art” di fama internazionale, Igor Scalisi Palminteri.

“Sono un pittore di quartiere – dice l’artista – il cui lavoro si è evoluto verso il neo-muralismo, influenzato dagli anni trascorsi con i frati Cappuccini e all’accademia di belle arti. Le mie opere, radicate nella strada e nel sociale, si focalizzano sui luoghi fragili e sulle persone che li abitano”.

“Camminare nella notte scura illuminandola della propria gioia – dice don Orazio Sciacca – che, dopo essere entrati in contatto con la sua Luce, permette di vedere i colori e rifletterli come prisma è il filo conduttore di questo momento di grazia e condivisione”.

Il cammino partirà da piazza Maria Santissima delle Grazie di Presa e prevede una sosta nel santuario all’aperto di Vena, con storiedi testimonianza e l’adorazione eucaristica. Avrà il suo punto di arrivo nel santuario della Madonna di Vena. A conclusione, la festa dei giovani entrerà nel vivo nel piazzale antistante il santuario alle 22.30 con il laboratorio musicale e artistico guidato da Igor Palminteri già noto per la creazione di murales urbani. Questa forma d’arte trasforma spazi pubblici in tele, dando voce e colore a comunità e storie spesso invisibili. Il tema della festa, che anticipa quello del prossimo giubileo “Pellegrini di speranza”, vuole essere un ponte verso quest’importante appuntamento chela chiesa italiana si prepara a vivere. Mettersi in cammino con i giovani verso il Giubileo, loro che per primi sono chiamati a portare speranza, segno di una chiesa che vuole farsi prossima. Ai giovani che prenderanno parte al cammino l’equipe dei giovani ricorda di portare con sé cena a sacco, borraccia, gilet catarifrangente e torcia. Si ricorda ancora di indossare un abbigliamento comodo da trekking.