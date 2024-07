Musica: il debutto del chitarrista messinese Fabrizio Scianò

Debutto musicale di Fabrizio Scianò, classe 1987, compositore e chitarrista siciliano del messinese, laureato in chitarra classica al conservatorio di Messina e in chitarra jazz al conservatorio di Bologna. Il suo esordio è il brano strumentale “Sospesi”. A farla dapadrona sarà la chitarra, su atmosfere fusion e in pieno stile improvvisativo, che si sviluppa in più sezioni alla stregua di una suite, alternando tempi dispari e poliritmia.

La musica del compositore, con impronte celate, ma presenti, di progressive e acid, descrive gli alti e i bassi di un mutare in costante evoluzione che rifiuta le convenzioni standard, in una quiete notturna disturbata da pensieri intrusivi, di un prima e di un dopo che acquista vesti nuove e si adatta al flusso che lo circonda, proprio come l’acqua della foto di copertina scattata da Carmelo Lenzo.

Mixato e masterizzato dal fratello Giuseppe Scianò presso suono e musica di San Marco d’Alunzio, borgo medievale in provincia di Messina, vede la partecipazione di Umberto Genovese alla batteria e di Max Turone al basso. Sospesi è stato registrato presso San Luca sound di Bologna da Renato Droghetti con la supervisione artistica del cantautore di Sant’Agata Militello, William Manera.

“Bravo mio caro Fabrizio Scianò, grazie per avermi permesso di supervisionare l’incisione di Max e Umberto, due pilastri della nostra amicizia musicale e umana adagiati nella Dotta – ha dichiarato William Manera”.