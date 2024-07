San Vito Lo Capo (Tp): seconda tappa del campionato di beach soccer dal 12 luglio

Sono in via di ultimazione le iscrizioni per la seconda tappa del campionato regionale di serie B “Sabbie di Sicilia” che si svolgerà nel prossimo fine settimana (12-14 luglio) a San Vito Lo Capo, nel trapanese. Dopo il successo della prima tappa a Torre Faro (Messina) si ripropone l’appuntamento con il beach soccer su una nuova location, in Sicilia Occidentale.

L’obiettivo dell’evento – fortemente voluto dal presidente della Lnd Sandro Morgana e sposato da I Soci del presidente Fabio Nicosia – è proprio quello di esportare le straordinarie potenzialità di questo sport sulle spiagge siciliane. Non a caso, dopo San Vito Lo Capo, la terza tappa a fine luglio toccherà Marina di Modica, che già lo scorso anno fu teatro del campionato regionale. Supportati dall’entusiasmo del sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, e dell’assessore allo Sport, Leonardo Sieli, si sta procedendo in questi giorni all’allestimento dell’arena sportiva all’americana, nello spiazzo antistante al porto, seguendo lo schema utilizzato, proprio a Marina di Modica lo scorso anno. In questo modo si garantirà il coinvolgimento del pubblico e anche un sistema complessivo che non impatti con l’ambiente, con lo splendido scenario offerto dalla spiaggia trapanese.

In questi giorni il delegato regionale Mario Porretta sta completando le iscrizioni. Hanno già dato l’adesione l’Accademia Trapani di mister Campanella, Folgore Castelvetrano Selinunte, l’Asd San Vito Lo Capo 1994, Alcamo Monte Bonifato. Hanno garantito l’iscrizione di una squadra il sindaco di Castellana Sicula, Francesco Calderaro, e il Fair Play Messina. Già dentro nel femminile Iccarense, Marsala, Vittoria e manca un quarto posto con l’interessamento del Montelepre.

La prima tappa ci ha senz’altro rivelato la grande voglia di beach soccer. Le vittorie conquistate ai rigori dall’Unime e dalla Riviera Nord sulle rappresentative rossazzurre del Catania Bs sono state ricche di entusiasmo e di emozioni. In entrambe le finali, non a caso, i portieri sono stati i grandi protagonisti. A San Vito Lo Capo si girerà una nuova puntata di un film appassionante e un altro tassello collocato nello sviluppo generale di questo sport. Come voluto dal presidente della Lnd, Sandro Morgana. E non a caso sono previste tante attività giovanili. In particolare per gli Esordienti nelle giornate di venerdì, sabato e domenica organizzate dalla società di calcio a 5 di San Vito lo Capo (la stessa che gioca nel torneo) del presidente Enzo Piraino.