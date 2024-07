Gravina (Ct): l’amministrazione incontra il team “Tennis Proietti”

Dopo la promozione, l’amministrazione di Gravina ha incontrato il team “Tennis Proietti” nell’aula comunale Peppino Impastato del centro del catanese. La squadra nei giorni scorsi ha raggiunto la storica impresa di ottenere la sua prima promozione in serie B2.

Era dai tempi del “Circolo Umberto”, infatti, che arrivò a disputare persino il campionato di A2, che nelle zone limitrofe etnee, dove a distinguersi sono in particolare i due circoli “Tennis school Monte Kàtira” e “TC Mediterraneo” di San Gregorio e quello gravinese appunto, non si era mai approdati ad un tanto prestigioso traguardo.

Il team “Proietti tennis” nasce già nel lontano 11 luglio 2002: la sua prima sede fu ad Acireale ed il primo presidente Cristofaro Mangiagli”. Nel 2009 la denominazione fu mutata in “Proietti tennis team” e nel 2013 avviene l’approdo a Gravina dove al civico 7 di via Oberdan c’è oggi la sede: in particolare è da cinque anni consecutivi che la Società tenta ripetutamente di qualificarsi ottenendo dapprima il titolo siciliano di serie C e quindi la serie superiore dopo aver sconfitto nel doppio confronto allo spareggio il più blasonato “T.C. Italia” di Forte dei Marmi (LU). La Società si occupa peraltro anche di collaborare con la Federazione italiana tennis, il CONI e diversi istituti scolastici fornendo supporto tecnico ed organizzativo.

In un momento in cui l’Italia sta riscuotendo successi pure internazionali a livello tennistico, anche Gravina non è stata da meno. Ci dice Antonio Proietti Scorzoni, docente laureato sia in Scienze motorie che in Pedagogia ed oggi tecnico nazionale che in passato ha pure ottenuto a Bergamo il prestigioso riconoscimento “Pro of the year” conferitogli dal PTR – la più grande associazione mondiale di insegnanti di tennis – come miglior tecnico italiano oltre che essere autore di diverse pubblicazioni (“Capire il tennis”, “L’attenzione nei tennisti di alto livello” e “Un altro tennis”, quest’ultimo in collaborazione con Luigi Casale, opere edite tutte dalla casa editrice Bonanno): “Alla vigilia partivamo sfavoriti poiché loro avevano elementi pure di serie A ma sono state la coesione del gruppo e la nostra voglia di vincere a prevalere alla fine: 6-0 in casa ed 1-2 in trasferta grazie al successo finale per 7-5 e 6-2 di Nicolò Vanadia sull’avversario Mattia Rossi”.

Ciò che costituisce un altro importante motivo di orgoglio è per lui “il fatto che la nostra associazione costituisca ormai un centro pilota sia per il liceo scientifico sportivo “Vaccarini” che per studentesse e studenti della Facoltà di Scienze motorie”.

A livello di organigramma societario Antonio Proietti Scorzoni – che è pure presidente della “Ermes sport service”, altra società che con questa collabora – è il direttore sportivo, presidente – il più giovane d’Italia – è invece il figlio Christian, vicepresidente è l’altro figlio, il giovane Dario Proietti all’insegna della continuità ma al contempo con innovazione nella tradizione, segretaria è Nunzia Gabriella Barbagallo, mentre i consiglieri sono Mario Barbagallo ed Alfia Cardillo.

La rosa è invece costituita da:

Capitano:

– Antonio Proietti Scorzoni.

Giocatori:

– Christian Proietti Scorzoni (Presidente giocatore)

– Danilo Vassallo

– Simone Montagna

– Alessio Siringo

– Nicolò Vanadia

– Ettore Rabbito

– Edoardo Melindo

– Daniele Grillo

– Yanais Laurent (FRA)

– Hugo Pierre (FRA)

Direttore Sportivo:

– Dario Proietti Scorzoni.

L’Amministrazione comunale di Gravina ha fatto dono al team, che ha presenziato all’evento nella quasi totalità dei suoi componenti, di una targa con dedica “Al Tennis Proietti per la prestigiosa promozione alla serie B nazionale a squadre”. Erano presenti il sindaco Massimiliano Giammusso, il vicesindaco Claudio Nicolosi, l’assessore allo Sport Filippo Riela, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Santonocito, il vice presidente del Consiglio Paolo Kory ed i consiglieri Mirko Marcantonio e Rita Nicotra.

Il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso si è “complimentato con tutto il team per il prestigioso traguardo ottenuto grazie a preparazione atletica, motivazione, costanza e forza di volontà e che costituirà sicuramente un’importante cassa di risonanza per l’intera città di Gravina”. Il vicesindaco Claudio Nicolosi si è “congratulato con giocatori e società per un successo tanto insperato alla vigilia quanto meritato e che ha premiato gli sforzi congiunti di dirigenza e atleti”.

L’assessore allo Spettacolo Filippo Riela ha elogiato “il team “Tennis Proietti” per il memorabile e meritato successo che farà sì che Gravina sarà, di riflesso, un importante centro anche tennistico per tutto l’hinterland”. E non è finita qui perché in corso c’è ancora il campionato Under 18 che vede sempre lo stesso team impegnato ai quarti regionali con altrettante alte aspettative…”