Comiso (Rg): l’Olympia riparte dal suo capitano Iurato

Carmelo Iurato, sarà ancora il capitano dell’Olympia basket Comiso per la prossima stagione sportiva. Dopo la riconferma di Massimiliano Farruggio e Alessandro D’Iapico alla guida dello staff tecnico, si inizia a definire il roster degli atleti che disputeranno la stagione agonistica 2024/25 nella serie C unica Sicilia e Calabria, ripartendo da uno dei suoi pilastri indiscussi: il capitano Iurato.

Il giocatore ibleo ha rinsaldato il suo legame con Comiso manifestando espressamente la volontà di proseguire il percorso intrapreso due stagioni fa. Il suo piglio e la serietà sportiva che lo contraddistinguono rappresentano per la dirigenza Olympia un punto di partenza fondamentale per la formazione del nuovo roster.

“Sono molto contento – dichiara Carmelo Iurato – di proseguire il percorso agonistico con l’Olympia. Mi trovo benissimo a Comiso e ormai con la società si è instaurato un clima di fiducia reciproca e un affetto che difficilmente si riesce a trovare altrove. Condivido in pieno anche il progetto che la dirigenza sta portando avanti e poi come non sottolineare il calore dei tifosi che ho sentito fin da subito e che in questi anni si è letteralmente cementato. La prossima sarà una stagione davvero particolare perché coinciderà con il 40esimo anniversario dell’Olympia e il mio impegno sarà ancora più forte per disputare un campionato ad alti livelli. Forza Olympia sempre”.