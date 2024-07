Messina: quattro eventi per la stagione estiva del teatro dei tre mestieri

Il teatro dei 3 mestieri di Messina annuncia la nuova stagione estiva “Fuori in scena”, ospitata nel loro spazio all’aperto. Quattro gli eventi in programma dall’11 luglio al 22 agosto.

Ad inaugurare il cartellone sarà giovedì 11 luglio alle 20.30 con la presentazione del libro “Genitori in cerca di genitorialità” a cura di Pasquale Romeo, psichiatra e docente all’università Dante Alighieri (Rc), con la pedagogista Dominella Magda Foti. A seguire, lo spettacolo “Manuale di sopravvivenza per boomer” con Stefano Cutripi e Mariapia Rizzo, per la produzione teatro dei 3 mestieri con ingresso gratuito.

Il secondo appuntamento sarà il 18 luglio alle 21.15 con Sara Flamment, spettacolo di stand up comedy. L’8 agosto alle 21.15 andrà in scena “Notte intera senza sonno – vita di Rosa Balistreri”, produzione in arte di Marco Alessi e Salvo Rinaudo con l’interpretazione e la regia di Giovanna Criscuolo.

La stagione teatrale si chiuderà il 22 agosto alle 21.15 con “Ouminicch’” per la produzione ACTI di Torino, del noto regista e drammaturgo Rosario Palazzolo, che sarà in scena con Salvatore Nocera. Prima degli spettacoli è previsto un apericena.