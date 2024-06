Paternò (Ct): parte stasera la settima “festa della musica”

Sarà inaugurata questa sera alle 18.00 la settima edizione della festa della musica a Paternò ,nel catanese. Un evento organizzato dall’ente del terzo settore Musica&Movimento a.p.s. con la collaborazione del comune e della pro loco.

“La festa della musica – ci spiega Gianluca Cozzetto, presidente dell’associazione Musica&Movimento – non avrà luogo solamente a Paternò, ma in tutta Italia e in Europa. La data coincide con il solstizio d’estate e in tantissime città verranno organizzati eventi per celebrare la musica. È un evento molto importante, sponsorizzato anche nel sito nazionale dei beni culturali festa della musica e siamo presenti in questo tabellone con il nostro programma. Si spazia dalla musica classica, al pop, al rap, al rock e a tantissimi altri generi. In questa edizione presenteranno la serata Federica Parisi, Maurizio Musumeci, in arte Dinastia e Alessandro Cozzetto.

Una parte della giornata sarà dedicata a “Musica Insieme”. Alcuni bambini iscritti all’accademia di musica dell’a.s.p. Musica e Movimento”, presenteranno al pubblico alcuni pezzi. Sono dei bambini dai 7 ai 12 anni e saranno diretti dalla Maestra Elisa Russo e dal Maestro Barbaro Spoto. Lo special guest di questa edizione – aggiunge Gianluca Cozzetto – è Lucariello, un famoso rapper napoletano”.

“Questa edizione della Festa della Musica – conclude Cozzetto – è legata, quest’anno, anche alla sensibilizzazione per l’ambiente. Dalle ore 10 fino alle 20 ci sarà la sensibilizzazione dei rifiuti RAEE, cioè dei piccoli elettrodomestici”.